今年台青赴中國留學潮為何退燒

【文／李佳穎】

這一年來，習近平提出「一國兩制台灣方案」，香港發生震撼全球的反送中運動，而中美貿易戰愈演愈烈，中國經濟成長率創下27年來新低、工作機會減少。再加上社會缺乏自由、生活無法適應等等原因，一方面阻卻了台青赴中求學，另一方面已登陸的台青也有頗高比率離中返台。 雖然赴中熱潮稍降溫，但年輕的高中生仍有相當高的比率，把中國的大學當成未來選項。許多補習班、民間團體也看上這股商機而積極投入。 面對學生們的「中國夢」，許多台灣高中老師也開始積極地讓學生「認識中國」，希望降低學生被北京形塑美夢統戰的機率。 2019年，有人星夜赴中國科場，有人辭職歸台灣故里。

國內有團體自辦學生赴中交流團，標榜吃好住好。翻攝自鯤鵬會臉書 分享 facebook

「公司一直要求我申請居住證，我實在受不了，剛好工作滿兩年，就回台灣了！」徐雅雯（化名，以下受訪青年皆為化名），已經從上海回到台灣兩個月，想起主管的要求仍然忿忿不平。二○一八年九月，中國政府開放港澳台居民申請居住證，享有十八碼的身分證字號，但她卻擔心有了居住證就會更像是個中國人。

赴中台青因複合原因返台

賴秀娜比徐雅雯早兩個月回到台，她原本抱著設計夢加入廣州青創基地，沒想到低薪困境一如台灣，月薪只有六千元人民幣，公司又不願意幫忙保五險一金（即中國的各項社會保險制），工作保障低又得負擔房租與生活費，一年後等不到加薪便索性回台。

同時間回台的還有劉婉柔，她去年隨著傑青會所舉辦的營隊到北京實習後就留在當地轉為正職，但工作不到一年，就受不了每天通勤一．五小時的生活，加上在台灣的家人生病，農曆年後就回到台灣。

「我們這團有六十人，最後有八個人留在中國，至今一半以上都回來台灣了。」劉婉柔發現，除了當年一同赴中實習的夥伴，許多前往中國工作的台青都紛紛因家庭需求、健康因素、言論空間壓縮、工作不如預期等不同且複合的理由，在今年上半年陸續返台。

無獨有偶，今年留學中國潮不如以往。台灣學生多半將申請中國大陸大學做為「另一個選擇」，意味著若在台灣申請到高Ｃ／Ｐ值的學校，就不會前往中國就讀。有一補教業者分析，台灣考制改變，從過去採計五科分數改為四科，加上台灣少子化，已經愈來愈多台灣學生能在台灣申請到理想的學校。

同時，選舉年也可能減少赴中求學的意願，海外留學的選擇更為多元，美、加、澳、日都成為選項。根據台南一中與台南二中的最新統計，去年分別有四位與五位畢業生選擇前往中國就讀，今年卻都掛蛋。建中、北一女、台中一中、台中女中等頂尖高中都有相同的趨勢。

今年赴中國留學潮為何退燒？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1700期〉