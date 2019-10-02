【編輯室報告】習近平與台灣青年的中國夢

【文／編輯室】 今年赴中國留學潮為何退燒？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

習近平愛談中國夢，台灣青年也有中國夢。但對香港青年而言，中國愈來愈像噩夢。

十．一中華人民共和國七十歲生日，國家主席習近平在天安門大閱兵，展示許多新武器，包括最新的長程導彈、二十餘分鐘可射到美東的東風-41飛彈，新銳的殲-20和殲-16戰機編隊亮相。

習近平更在國慶前一天，率團謁拜毛澤東紀念堂，這是中共領導人首度於國慶前夕弔毛。這個舉動要表彰習是承繼毛澤東遺產、中國共產黨正統的領袖。

藉由國慶閱兵，習近平向全球展現軍威，也顯示這一年來歷經內外挑戰但依然定於一尊。

而在香港的十．一卻不平靜。抗爭者之前就揚言要用暴力祝賀中華人民共和國七十歲生日。九月底最後一個周末，街頭抗爭者更「勇武」，向警方扔汽油彈，更主動攻擊警察，警民攻防更激烈。

中共建政70周年慶典前夕，全球至少24個國家加入了「全球連線-共抗極權」的遊行活動。達志影像 分享 facebook

十．一當天傍晚，一名示威者遭警方真槍實彈擊中左胸，這是反送中抗爭以來第一起示威者被真槍擊傷。

而在台灣，去年中國公布惠台三十一條後，引發一波台青登陸求學求職熱，經過一年半，兩岸內外情勢、甚至國際政經環境都改變，台灣青年的中國夢又有什麼變化？

為什麼今年赴中念大學的台青減少了？為什麼愈來愈多台青辭去對岸工作返鄉？本刊本期封面故事為您做最深入分析。

〈完整內容請見新新聞1700期〉