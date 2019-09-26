柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

【文／蕭介雲】

前鴻海董事長郭台銘棄選，引發中間選民焦慮，他與台北市長柯文哲、前立法院長王金平的合作關係重新洗牌。而親民黨與時代力量手握最後唯二的「入場券」，成第三勢力合作關鍵。「柯宋會」最快本周登場，會是重要風向球。

柯文哲（右）積極與宋楚瑜（左）聯繫，盼促成「柯宋會」討論第三勢力合作動向。攝影／柯承惠 分享 facebook

在前鴻海董事長郭台銘棄選後，台北市長柯文哲差點「被登記」，奔到中選會領回爸媽後，勸進之聲未曾間斷。郭粉組成的「老虎軍團」已下達指令：「不投草包和菜包。」柯粉俱樂部也定調：「不挺草包和菜包。」支持者焦慮快速蔓延。友柯人士觀察：「柯已動念，沒把話說死。」

柯粉寧為呂連署不想被藍綠撿走

郭董不願參與「政治鬧劇」，果粉和韓總隔了一座蔡衍明築起的「仙貝山」無法跨越，柯粉也擬棄投總統票，甚至寧為前副總統呂秀蓮連署，也不願為小英與韓總增加一票三十元的選舉補助款。雙方畫清界線，讓藍綠想大量「撿粉」難度相當高。根據《蘋果日報》九月十八日公布民調，印證中間選民的焦慮，不表態的民眾首度來到三○．一％歷史新高點。

藍營受此衝擊，韓國瑜民調持續下滑，落後幅度擴大。出身藍營的民調專家感到憂慮，認為要扭轉趨勢，重點要放在爭取中間選民支持，否則可能會提早進入運動賽事的「垃圾時間」。

至於綠營部分，一位與白綠都有交集的學者分析，總統蔡英文論文解封開箱，但「論文門」涉及誠信爭議如持續發酵，不表態比例會再持續升高。此外，香港「反送中」事件能否冷卻，也是影響小英支持度的重大變因。

這位學者近期勸進柯文哲：「郭董當選機率不高，也難以代表第三勢力，對於自己披掛上陣，還是要做好心理準備。」但未獲明確回應。

七十歲巨龍的大挑戰 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1699期〉