噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

【文／晏明強】

馬英九幕僚由「九八噓馬事件」察覺，黨中央及韓營大玩兩手策略，除一口咬定郭台銘參選是馬勸出來的，暗藏萬一明年敗選，要把馬打成替罪羔羊的險惡算計；另一方面，韓國瑜在事件後迅速向馬英九道歉，是要爭取馬迷中，韓最欠缺的知識藍、理性藍。

馬英九（右三）參加韓國瑜（右二）造勢活動上台發言，卻慘遭韓粉噓下台。攝影／柯承惠 分享 facebook

九月八日，國民黨總統參選人韓國瑜在新北市三重辦造勢活動，應邀站台的前總統馬英九，致詞沒講完就被韓粉羞辱狠噓下台。事後韓雖親自致電向馬道歉，並在十五日國民黨大陸台商秋節聯誼茶會上，主動擁抱馬以營造團結氛圍，不過馬幕僚評估後仍認為，「日後將避免再讓馬出席挺韓群眾造勢活動」。

馬仍全力輔選但考慮不為韓站台

馬英九基金會執行長蕭旭岑解釋，馬英九對八日的受辱事件並未放在心上，未來仍會支持並輔選韓國瑜。但幕僚經審慎考量後發現，部分韓粉的敵意並未因韓馬友善互動而消減，馬出席挺韓群眾聚集的場合，仍有遭逢類似待遇的風險，一旦噓馬事件重演，又將成為外界關注焦點，除衝擊黨內團結，更平白給綠營見縫插針的機會。

蕭強調：「原則上，將建議馬盡量不要現身挺韓群眾聚會。」他說，馬英九站台的本意是希望替韓國瑜的選情加分，絕不想製造任何紛爭，尤其總統大選戰局走向藍綠對決，雙方都沒有犯錯的空間，「如果馬站台反可能造成韓的麻煩，就沒必要冒風險這樣做；馬仍會用其他方式幫忙，必要時也樂意在適當場合與韓同台，相信韓應能諒解馬的苦心。」

據瞭解，即使碰到韓粉羞辱的不愉快經驗，馬英九仍認為，明年總統及立委選舉對國民黨的存續極為重要，只要黨內同志有需求，他一定要去助陣。何況去年九合一大選選戰期間，馬英九全台走透透，連縣市議員邀約都來者不拒，掃街拜票、站台助講，總計跑了約四百場輔選行程。目前距大選投票日僅剩三個多月，馬不打算閒著，馬辦也正統整黨籍立委參選人的邀約。

只不過馬幕僚及過去部屬卻由「九八噓馬事件」察覺，這兩個月來黨中央及韓營正醞釀一股反馬的不友善氣氛；「馬英九挺前鴻海董事長郭台銘不挺韓國瑜」的耳語，更早已在韓粉中迅速發酵。即使九月五日馬親自拜會郭，苦勸他以大局為重，且郭在綜合考量後也決定不參選，但「馬若再去幫韓站台，韓粉也未必會領情，下場仍可能是『好心給雷親』。」有馬幕僚直言表示。

七十歲巨龍的大挑戰 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1699期〉