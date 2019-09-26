國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

【文／陳柏因】

在健保署壓力下，各大醫學中心過去一年來，已用盡各種方法降低門診量，方法用盡之後，明年的二％從哪裡降非常燒腦。然而，國泰集團所屬的國壽最近卻打算在國泰醫院附近開診所，這樣類似「院前診所」的概念，寄望突破健保署防線。

國壽施工，大樓其他住戶擔心房價會因開設診所下跌而積極串連抵制。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

八月底信義路四段、距離國泰醫院五百公尺的一棟大樓一樓，晚間八時許，屋主國泰人壽正在向住戶簡報，共三百多坪的空間，未來一樓將開設洗腎中心、二樓一般內科診所的相關規畫，現場所有權人炮聲隆隆。

診所有門前藥局、醫院有院前診所

國壽此舉影響的不僅僅只是樓上四十多戶的住戶而已，健保署去年開始推動醫院「輕症門診年減二％」的健保支付斷頭政策，要求醫院落實分級醫療，國壽在國泰醫院附近開「院前診所」，無疑重演十幾年前醫藥分業政策下「門前藥局」的亂象，在醫界投下震撼彈。

台大醫院九月起於院內張貼「門診輕症減量」公告，門診滿額時必須持「轉診單」才能加號。但不只指標性的台大，包括全國共十九家醫學中心、六十九家區域醫院都被健保署政策性要求輕症門診逐年減量二％，超量直接斷頭，健保不予支付，以達到五年減量一○％的目標。

民眾抱怨到大醫院看病變得更難，但國泰人壽名下，位於捷運信義安和站出口步行只要一分鐘的一處閒置空間，卻早就已有動靜。該址距離國泰總院五百公尺、走路只要五分鐘，二樓大約兩百多坪，一樓也有一百多坪，過去租給靜園、鼎膾餐廳業者經營。今年六月先是臨路店面的鼎膾租約到期搬離，而後經營超過三十年的老字號靜園也搬走後，就有施工人員進出拆掉舊有裝潢，玻璃門上的施工單位也是房東國泰人壽而非新租客。住戶打聽之下，驚覺國泰人壽有意將該址改為醫療相關用途，擔心房價下跌而積極串連抵制。

一位曾出席協調會的人員表示，根據國壽的說明，目前規畫一樓的洗腎中心大門獨立開向東側、面對巷子，而二樓診所出入口則面南靠信義路這一側，不但有樓梯，還新增電梯，方便老人家或身障人士上樓。目前規畫的科別包括骨科、皮膚科、心臟科、內科等「什麼科都看」。而臨信義路和巷子所夾的三角窗，則進一步規畫為藥局，方便病患或社區民眾拿藥買藥。

七十歲巨龍的大挑戰 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1699期〉