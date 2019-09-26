奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

【文／張家豪】

美對台軍售、陸斷我邦交，台灣在中美對抗態勢加劇下，成為兩強操作槓桿，難置身事外。學者認為中國國家主席習近平處於決定歷史定位的最危險時刻，對台問題不容退讓。這將如何影響北京在台灣大選、選後局勢的角色？美中之間，台灣要如何自處？

蔡英文（中）的選情優劣，牽動北京對台選舉的干涉。攝影／柯承惠 分享 facebook

中共建政七十周年在即，北京也趕在十一前，八月先斷陸客自由行，近期又在五天之內，連斷台灣兩邦交國索羅門、吉里巴斯。淡江大學戰略所副教授黃介正接受《新新聞》採訪，認為這是「中共在國慶前營造的慶祝行情之一」。

台灣成中美對抗操作槓桿難脫身

此外，台灣問題在中美相爭愈趨激烈的大背景下，也愈趨凸顯。

「中國不能直接大動作反擊美國，但對付台灣總還有辦法吧。」一位長期赴中交流的兩岸關係學者，亦如此引述對岸學者的說法。

我涉中事務人士也分析，美國在七月及八月分別批准軍售台灣M1A2戰車及F-16V戰機，中共必須有所因應，台灣被當成了「出氣筒」。「尤其中美貿易談判自五月談崩後，雙方暫時不受敲定協議的約束，美中衝突加劇，華盛頓加碼『台灣牌』，北京無所顧忌，也不客氣拿台灣開刀。」這位人士強調，局勢發展自此，必須意識到台灣已成為中美對抗趨勢下的操作槓桿之一，已難置身事外。

接下來中國處理台灣問題，先是面臨對台灣明年總統大選將採取什麼態度，這次中共連斷台灣兩個邦交國，不乏聲音認為中共變相助攻了民進黨選情。甚至近期《中央社》報導，國安人士透露，習近平為紓解政治壓力，訂定「台灣介選計畫」，透過十一前不計代價挖邦交國、停觀光客、升高對台軍事威嚇，以壓制民進黨選情。

七十歲巨龍的大挑戰 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1699期〉