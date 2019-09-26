70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

【文／林庭瑤】

七十年前十月一日下午三點，北京天安門前響起〈義勇軍進行曲〉，站在天安門上的毛澤東高喊：「中華人民共和國中央人民政府今天成立了！」 七十年後十月一日，亞洲巨龍崛起，北京紅城出現國慶藍，中國國家主席習近平主持大閱兵。此刻，他卻面臨集權領導以來最複雜的考驗，內有經濟成長放緩之憂，外有美國印太爭霸與中美經濟衝突之患。 面對當前挑戰，習近平仿效毛澤東提出「鬥爭論」，以威懾內外敵人，在危機中再度鞏固權力。

北京紅城，丹桂飄香，天空出現「國慶藍」，卻禁止放鴿子、施放無人機、販售刀具。中南海當下最關心的頭等大事，是集體歌頌紅色政權登上天安門城樓的七十年盛典。

「百年未有之大變局」的挑戰

為了這場盛典，北京城三度預演閱兵，戰機編隊排成「70」字形凌空飛過，殲-20戰機亦出現行蹤，打著紅星的一五式輕型坦克穿越國貿大街，雲南、重慶等各省花車提前亮相。預演期間，天安門廣場周遭道路封閉，中秋節期間還實施夜間宵禁，酒吧、夜總會暫停營業，全城警戒猶如草木皆兵。

十月一日當天，中國國家主席習近平將搭上紅旗車，透過麥克風向受閱部隊高喊「同志們好，同志們辛苦了」；其後，習近平還會與外國貴賓們登上天安門城樓，檢閱分列式部隊，共同見證習所說的「百年未有之大變局」。北京還會罕見地出現嘉年華會般的群眾遊行。

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然而，習近平主持這場規模空前的大閱兵之際，客觀環境卻是自他集權領導以來最複雜的一次。內有經濟成長放緩、民生物價上漲之憂，外有中美貿易爭端、印太戰略衝突之患，中國在這個大變局中遭逢「內憂外患」的挑戰。

最近中美貿易戰關係轉惡，預估美國總統川普（Donald Trump）應該不會出席，但是否派代表尚待觀察。近來中國與日本關係回暖，東海局勢暫時穩定，日本首相安倍晉三可能比照「一帶一路」國際高峰論壇的規格，指派自民黨幹事長二階俊博以特使身分與會。歐洲國家中，義大利、瑞士等都因參與一帶一路靠向中國而可能與會。

與習近平交情很麻吉的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），與中國鐵哥們的巴基斯坦、柬埔寨、寮國領袖應該都會出席盛會。至於東南亞國家，南海局勢偶有摩擦但暫告穩定，馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、緬甸等領袖，為了維繫與中國這個強鄰的關係，以及為了一帶一路戰略利益而可能與會。

七十歲巨龍的大挑戰 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1699期〉