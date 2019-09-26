【編輯室報告】習皇與巨龍能闖過這關？

【文／編輯室】 七十歲巨龍的大挑戰 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

有一說中國「逢九必亂」，偏偏中華人民共和國是一九四九年誕生。

每十年一次逢九的國慶，是中國會大肆慶祝的大生日，且通常會有閱兵。今年二○一九年也逢九，雖然沒出現一九五九年大躍進、大饑荒那種大災難，但中美貿易戰對中國經濟的衝擊，是改革開放四十年來第二嚴重，僅次於六四後各國的經濟制裁。而香港的反送中運動，嚴重程度大概也是僅次於八九六四。

習近平在一七年中共十九大集大權於一身，隔年十三屆人大取消國家主席任期限制，全球都說：「習皇帝登基了！」不料意氣風發的習皇立即遭受美國總統川普（Donald Trump）的貿易戰炮火猛轟。美國擺明是要打壓崛起的中國，不讓習近平的民族復興夢有機會實現。

習近平被形容為毛澤東之後權力最大、最集權的中共領導人。達志影像 分享 facebook

習近平被形容為毛澤東之後權力最大、最集權的中共領導人。當他放棄鄧小平「韜光養晦」教誨，意氣風發地宣示「一帶一路」、「強國夢」，卻旋即遭遇空前困境。

六四後面對西方制裁時，鄧小平說制裁不管用，因為中國「是在被封鎖、制裁、孤立中成長起來的。」不過，中國已不同於三十年前，經濟嚴重倚賴出口，習近平高喊「自力更生」，但中國真能回到封鎖、制裁與孤立中？

習近平要如何帶領七十歲巨龍闖過改革開放四十年來最嚴峻的關卡？

〈完整內容請見新新聞1699期〉