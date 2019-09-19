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蔡清祥力擋大選假訊息和中資介入

2019-09-19 09:33新新聞

【文／侯柏青】

「境外資金介入及假訊息影響，就是這次選舉的特色。」法務部長蔡清祥接受《新新聞》專訪時強調，面對中資介入台灣選舉的手法愈來愈多元，不僅行政部門正加強合作防堵，被貼上「行動派」標籤的他也擬修法掃蕩網路簽賭的新趨勢。

「中國介入選舉的情況愈來愈嚴重，技巧愈來愈高明，方式愈來愈多，型態也很複雜，調查局同仁花很大力氣投入辦案。」法務部長蔡清祥接受《新新聞》專訪時，談起去年九合一大選期間的「中國因素」，臉上帶著一絲憂慮，而明年的大選也已看到「中國因素」介入的跡象。

中資透過賭盤、地下匯兌介入選舉

去年九合一大選期間，調查局長呂文忠證實約接獲三十三件中資介入選舉的情資，掌握的情資包括透過國台辦輾轉送錢或由特定人士帶團至對岸免費旅遊等。調查局最後報請檢察官偵查的案件共有九起，有兩案依賄選罪嫌起訴、兩案尚在調查中、四個案子無具體事證簽結，另有一件不起訴。

中資是否也介入二○二○年總統及立委選舉？據悉，調查局掌握到有民代參選人招攬支持者及樁腳赴中國旅遊，但仍在釐清這些人是否被旅遊綁樁或接受對岸落地招待、金援。「從去年就看到境外資金介入選舉的跡象，行政部門一直在合作防堵。」蔡清祥講到這裡語氣凝重。

法務部長蔡清祥表示，中國介入台灣選舉的情形日益嚴重，且技巧愈發高明。攝影／盧逸峰
法務部長蔡清祥表示，中國介入台灣選舉的情形日益嚴重，且技巧愈發高明。攝影／盧逸峰
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但政府部門對查核中資早有共識。「如果資金有異常，（金融機構）會先通報調查局洗錢防制處，由調查局把第一關。法務部和金管會維持著良好關係，我們也派駐專案檢察官到金管會，在選舉時，雙方的合作關係更緊密。檢調加強查緝中資，如果金融機構願意配合溯源，我們也很樂意派專案人員去教他們。」

不過，中資介入選舉不是光靠撒錢綁樁或買票，蔡清祥接著說：「選舉賭盤、地下匯兌都是中資可能的來源，我們（檢調）早就抄過好幾波，嘉義地區最近就掃蕩一個大型地下匯兌，檢方在當事人住處查扣兩億多元現金，經手的不法金額超過五億元。」

郭台銘退選，五度轉折心路歷程。攝影／新新聞編輯室
郭台銘退選，五度轉折心路歷程。攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1698期〉

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