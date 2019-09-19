高雄農漁產品外銷訂單達成率不到7% 韓市長成績單的真相與隱憂

【文／張家豪】

從「大採購」到「大簽約」，暫時讓韓國瑜的「貨出去」政策有張耀眼的成績單，但低於七％的執行率卻暗藏政治許諾的變幻莫測，以及供需失衡、供應鏈需更成熟等隱憂。韓市府應在數字後尋找真相，從根本上推進高雄市農漁產品的外銷訂單落實到位。

「貨出去」是高雄市長韓國瑜重要的競選口號，上任後也被韓當做重要政績。韓國瑜在五月二十三日強調，市府共簽下九十三．九億元訂單，農、漁產品共外銷一．○九萬噸，產值約七．六億元。事實上，韓國瑜指的是包括執行訂單在內的總量；若只論訂單執行狀況，半年以來，首年度訂單執行率低於七％。

星國超市訂單六月底達標

上述訂單簽約期限從一至五年不等，《新新聞》統計市府公開資訊，第一年簽定的農、漁產品供應量約占訂單總額一半，約四十六億元；另外，據高雄市農業局提供《新新聞》資料，今年一至八月，高雄市水果共外銷九六一八噸，產值二．八七億元；再根據高雄市議員吳益政引用高雄市海洋局統計，迄今漁產品訂單賣出四百餘噸，金額共四六五○萬元。

將前述水果、漁產品外銷產值加總後，只占首年度訂單量約七％（分母是四十六億元，分子是水果產值二．八七億元，再加上漁產品四六五○萬元）。由於高雄市農業局統計水果外銷產值已含括訂單量，據此推估，韓國瑜帶回訂單目前的首年度執行率實質上低於七％。且多數訂單簽於今年二、三月，韓國瑜只剩半年可以追趕達標。

韓國瑜上任後，與不少中國公司簽下訂單，外銷農漁產品。高雄市政府提供 分享 facebook

儘管如此，高雄市水果外銷量依舊亮眼。今年至今已賣出九六一八噸，比去年賣出六一二二噸成長五七．一％，也比二○一六年外銷三千七百多噸、以及一七年賣出五千多噸都還要多，維持上升曲線的成長趨勢。

「韓市長的外銷訂單確實幫助很大！」高雄市阿蓮區農會指出，韓國瑜到新加坡簽的訂單，幫助阿蓮產的芭樂大賣；加上去年持續拓展加拿大通路，估計至今年底，阿蓮今年可外銷芭樂近五百噸，比往年平均外銷兩百多噸大幅增長。

韓國瑜二月出訪新加坡、馬來西亞帶回二．七八億元、五張農產品訂單。其中與星國NTUC FairPrice超市簽訂合約，每年採購高雄市超過一百萬元新幣（折合新台幣約二二五○萬元）農產品，六月底就達標。

但其他訂單狀況就尚待釐清，比如與星國百美、昇菘超市簽訂的合約，未知執行狀況；雖然今年外銷馬國水果達十四．六噸，較去年同期成長近三倍，但其中一筆採購一億元農產品的合作備忘錄（ＭＯＵ）未知執行情形。

郭台銘退選，五度轉折心路歷程。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1698期〉