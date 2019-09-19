「特戰男神」吳怡農：用經濟學觀點看國防是我的強項

【文／胡宥心】

從經濟學跨界國防領域，吳怡農除了本身興趣，他認為經濟與國防很類似，台灣如果哪天不幸真的要打仗了，「我不希望到時候才開始學習（打仗），我能用經濟學觀點、投資者觀點看國防，這是我們現在需要的東西，也是我爭取進入立法院的最大優勢。」

「其實一個月前幾乎沒什麼人認識我，也沒人關心我跟誰握手……。」

近日爆紅的「特戰男神」吳怡農接受《新新聞》專訪，談到自己突如其來的高人氣，露出招牌靦腆笑容。九月四日，民進黨正式提名他參選台北市第三選區立委，挑戰尋求連任的國民黨立委蔣萬安。

人生中最受歡迎的時刻就是現在

吳怡農一身結實肌肉、外型帥氣，特戰隊退伍又是耶魯大學經濟系畢業的高學歷，未被正式提名前就備受矚目，被徵召參選的選區更對上有「立院男神」稱號的蔣萬安，這場選戰還沒正式開打，討論度就已經在網路炸鍋。

對於從小看著父執輩為民主而努力的吳怡農而言，台灣政治迷人又獨特。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

距離選戰倒數四個月才正式投入參選的他，接受專訪當天，一上午行程滿檔，連午餐都是邊受訪邊狼吞虎嚥。提到網路上出現一幫「吳太太」、「農夫」、「農婦」，媒體人王時齊還自封「農會總幹事」，他有點不好意思地笑著說：「以前認識我的人都覺得莫名其妙……完全沒想過我會這樣（爆紅）。」

「剝柚子那個影片超多人看，我其實有點被嚇到！」吳怡農說起自己爆紅的奇幻旅程，滿臉疑惑，沒想到自己會引發這麼大的熱潮，一邊受訪一邊不斷問身邊助理：「你覺得我有那麼帥嗎？」他也坦言，人生中最受歡迎的時刻就是現在。

相較一個月前根本沒人認識他，也沒上過媒體，連成立多年的臉書粉絲專頁「壯闊臺灣吳怡農」凍了好久，只有一千多個讚，沒想到因為參選新聞被媒體提前曝光，一下子人氣暴漲，短短一個月暴增到四萬兩千多個讚。

日前中秋節挑戰三十秒剝柚子影片瘋傳的程度，連他自己都始料未及。還有一張他與蔣萬安握手的照片，也因為吳怡農結實的手臂線條，在「農友」間瘋傳。

請他認真分析自己為何會爆紅，吳怡農也丈二金剛摸不著頭緒。不過他坦言，畢竟不可能只看照片就這樣，可能還綜合他的背景跟經歷，最後歪樓歪到「農會」都出來了。外界總愛稱他是學霸，吳怡農連忙否認，他認為自己根本一點也不學霸，其實高中時都在玩社團，成績普通，申請十一所大學只上四所。

郭台銘退選，五度轉折心路歷程。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1698期〉