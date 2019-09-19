少了郭董當母雞 柯P怎麼拚國會藍綠不過半？

【文／蕭介雲】

在前鴻海董長郭台銘確定決定不登記和連署後，台北市長柯文哲以民眾黨十二席為樂觀目標，並放眼二○二二年地方選舉，以及二四年大選的長期發展路線。柯Ｐ要以對藍、綠陣營的重炮攻勢，充分發揮另類的「母雞效應」。

前鴻海董長郭台銘決定不登記和連署後，與台北市長柯文哲、前立法院長王金平的「虎獅狐猛獸組合」推遲登場。

柯Ｐ規畫自九月十九日起，將啟動台灣民眾黨（民眾黨）造勢活動，衝刺「柯家軍」席次極大化，目標是至少要達三黨不過半，以制衡執政者。

「刺客」戰將目標二○二二

原本在十九日，老虎軍團果凍粉、企業人脈與柯粉俱樂部柯粉及基層網絡，將進一步結合老王陸軍系統與地方重量級人脈，於各地展開動員為郭董連署，盼能打造不同藍綠，且具號召力的第三勢力。

如今郭董hold住暫不出牌，隊型隨之變陣。柯營稱，這些來自基層團結的動能「會是一股可怕的力量」，近日會單獨率先出兵，先專注民眾黨的選戰，暫時不會特別安排為郭董造勢的活動。

柯文哲（右）在區域立委提名，將和郭台銘（左）陣營合作。攝影／柯承惠 分享 facebook

在黨務人事部分，北市府秘書長張哲揚將轉任民眾黨秘書長統籌助攻，市府顧問張益贍、北農董事長室秘書董德堉等人也都將投入黨務工作，各式造勢活動會一直進行到大選結束。

民眾黨不僅開放線上入黨，還開放申請「黨友」，但官網卻出師不利，在十五日上線首日立即遭駭而緊急關閉，已報警處理和加速修復。

為避免炒短線，柯營內部經過激辯後，確立民眾黨「分階段革命」的長期發展路線。

第一階段先以二○二○年立委選舉為試金石，目標拿下八到十席立委，甚至上看十二席。

在明年出線的不分區立委照應下，沒選上區域立委的「刺客」將再深耕第二階段的二二年縣市議員、縣市長地方選舉，逐步厚實第三階段，仰攻二四年大選實力的綜合布局。

郭台銘退選，五度轉折心路歷程。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1698期〉