郭台銘退選心路歷程 兩個月五度轉折

【文／晏明強】

一個中秋連假過去，郭台銘宣布棄選。 到底要不要參選？短短兩個月間，郭董歷經五次心境大轉折。最後究竟是哪些因素，讓這位「最強主戰派」還是退出這場選戰？ 雖然到11月22日前，還有親民黨和時代力量這兩張政黨推薦門票可用，但2020回歸藍綠對決的可能性還是較高。郭台銘退選後，韓國瑜、蔡英文要怎麼打這場仗？ 原來台灣民眾黨希望郭台銘當母雞帶領衝刺，如今柯文哲要如何帶領這群「柯家軍」打第一場戰役？

歷經兩個月的糾結、長考，前鴻海董事長郭台銘九月十六日深夜發出聲明，宣布「不參與二○二○連署競選總統」。

郭台銘在各方認定他即將登記參選前夕，突然踩煞車為總統之路劃下句點。親郭人士透露：「短短不到七百字的不選聲明，其實承載了郭台銘這段日子以來，難以想像的沉重壓力及兩難處境。」

「郭台銘本人就是最強的主戰派。」郭營中不管是主張不選的主和派，還是鼓勵一搏的主戰派，這算是雙方最有共識的描述。而郭台銘堅定的參選意志，更讓來勸退的藍營人士吃足了苦頭。

選和不選，五大階段轉折

只是從堅持參選到猶豫，再到下決心登記連署，最後關頭則是理性戰勝情緒，斷然停下參選腳步，郭台銘的心路歷程也只能用峰迴路轉來形容。

親郭人士回顧說，郭台銘至少經歷了五大階段轉折。

歷經兩個月的糾結，郭台銘最終宣布「不參與二○二○連署競選總統」。攝影／柯承惠 分享 facebook

第一階段從七月十五日初選結果揭曉後到八月初，這時郭台銘雖出國散心半個月才回台，但滿腔怒火仍難消，決心與國民黨劃清界線，籌組第三勢力獨立參選總統。他人在國外就指示幕僚，啟動與台北市長柯文哲、前立法院長王金平的結盟會商，也不打算與韓國瑜見面。

八月初，郭台銘仍斷絕與國民黨的聯繫管道，連素有交情的前主席連戰及副主席郝龍斌都吃了閉門羹。只有郭的老友前總統馬英九，由於在他出國前後曾多次致電，郭回國後還是親自回電，但仍在氣頭上的郭，電話中根本聽不進馬的勸說，更向馬強調：「我不久後會有重大決定。」

隨後郭台銘主動找被他稱為「人生導師」的資深媒體人趙少康，徵詢對他獨立參選總統的意見。趙直言，在藍營分裂的情況下參戰，郭勝選機率非常低。

不過，郭台銘顯然沒聽趙少康的警告，參選動作愈來愈大，這讓趙對國民黨整合非常悲觀，一度在主持ＴＶＢＳ政論節目《少康戰情室》空檔，對來賓透露「郭選定了，誰勸都沒用」。主和派一度退出團隊。

郭台銘退選，五度轉折心路歷程。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1698期〉