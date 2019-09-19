【編輯室報告】霸氣總裁的下一步

【文／編輯室】 郭台銘退選，五度轉折心路歷程。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

七月十五日國民黨總統黨內初選揭曉，落選的郭台銘隨即出國「沉澱」。沉澱的結果並未平息他心中的不滿，八月初回台後，霸氣總裁決心和國民黨切割，與柯文哲、王金平籌組第三勢力，獨立參選總統。

從七月中至今兩個月間，郭台銘曾鬥志高昂地堅決參選，也曾心生猶疑。他到底是經歷哪些轉折？最後關頭又是如何決定不參與連署競選總統？本刊本期為讀者提供最深入的分析。

郭台銘的聲明寫道，雖不參選總統，不表示會放棄參與政治事務。攝影／柯承惠 分享 facebook

郭台銘聲明說，雖然不參選總統，「並不表示我放棄參與政治事務。我會持續積極推動我所提出的政策。」「當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。」可以想見在二○二○年的總統大選、立委選舉中，郭台銘還是會發揮他的影響力。而郭柯王結盟是否就散場了？郭台銘不選總統，對柯文哲的台灣民眾黨立委選情又會有什麼影響？本刊也做了最詳盡的分析。

這屆總統大選又回到藍綠對決的基本盤。去年九合一大選後，韓國瑜與蔡英文一個勢若中天，一個跌至谷底。經歷十個月台灣內外環境、兩人主觀條件的變化，如今蔡英文又占了上風。未來三個多月又會有哪些變數影響大選結果？

「貨出得去，人進得來，高雄發大財」韓國瑜在今年初為高雄農產品簽下多筆鉅額訂單和意向書，到底半年多來執行狀況如何，貨出去了多少？農民發大財了嗎？

〈完整內容請見新新聞1698期〉