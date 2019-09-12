愛嗆官的地產商 吉家網李同榮曾經有個文藝夢

【文／林哲良】

因擔任公會理事長，讓李同榮常常須為業界發聲。然而，卸下理事長職位後，他仍不改「有話就說」的行事作風，與花敬群、張金鶚等人隔空論戰房地產議題，擦出許多火花。如果不是從事房地產，多才多藝的李同榮或許會在音樂領域闖出一番名堂，也說不定。

多才多藝的李同榮，私底下還是一位音樂達人。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

提起吉家網董事長李同榮，多數人的第一印象，就是他常在媒體上與內政部次長花敬群、政大地政系教授張金鶚等人，隔空論戰房地產相關議題，獨到而精闢的見解，常令許多同業拍手叫好。

然而，在為同業發聲之餘，不同於許多同業只在乎房市榮枯、房價漲跌，白手起家的李同榮對於「落實居住正義」也有其堅持。這一點，讓他看起來不像是只在意財富變動的生意人，倒像是一個充滿理想性的學者。

踏入鴻門宴，走上為業界發聲之路

其實若非信義房屋創辦人周俊吉設下「鴻門宴」宴請房仲同業，在李同榮事先不知情的情況下，登高一呼推舉李競選台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長，激發他內心潛藏已久的服務熱忱，促成日後他更上一層樓，拿下中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長寶座，李或許不會走上「為業界發聲」這一條路。

卸下理事長職位後，李同榮成為單純的「生意人」，雖說「以和為貴、和氣生財」，但他仍不改「有話就說」的行事作風，屢屢批評包租代管等住宅政策，就是最明顯的例子。

李同榮批評的初衷是希望政策能做得更好，莫讓老百姓花冤枉錢。倘若執行不了，卻不肯承認錯誤，硬要把政績做出來，最後可能就是讓業者動手腳或放水。要嘛，就是拿已有租約的物件出來充數，並非真正的空屋移轉，抑或是違建也被列入獎勵對象範圍；再者，有可能釋出的都是中大型坪數的物件，不符年輕人的需求，造成想透過包租代管達成八萬戶社會住宅的目標不易達成。

「被房地產耽誤的藝文人士」

李同榮其實滿多才多藝的，若套句最近網路的流行語，他大概是位「被房地產耽誤的藝文人士」。在個人臉書上，他曾大方秀出為老婆親手創作的「個人畫像」，展現多才多藝的一面。鮮為人知的是，李同榮還是一位音樂達人，除拿過許多歌唱比賽名次，私底下還曾創作一、兩百首曲子；去年他做了首歌當做是老婆的生日禮物，而目前台北市不動產仲介經紀商業同業公會的會歌，也是由其「操刀」。

八月半國民黨分兩半，郭韓開戰。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1697期〉