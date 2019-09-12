學霸謝佩芬接到「陌生人」電話 勸進她選立委

【文／胡宥心】

謝佩芬察覺，想要提升台灣在國際上的弱勢地位，只能讓更多台灣人站上國際舞台，這也是讓她決心參選的原因之一。「若能透過我的經驗做為橋樑，讓更多優秀台灣人躍上國際發聲，或許就有更多人能認識到台灣的處境和主張。」

在留學過程，謝佩芬深深感受台灣的外交處境艱難。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

民進黨日前宣布徵召前吐瓦魯駐聯合國外交官謝佩芬投入台北市大安區立委選舉。《新新聞》專訪當天，這位被外界暱稱為「學霸女孩」的謝佩芬穿著簡單的白襯衫、牛仔褲，背著一只深藍色後背包現身咖啡廳，十足學生模樣。第一次打選戰，她與兩位黨中央派駐的助理，就這樣投入綠營艱困選區⋯⋯。

陌生人找上她「選立委」

「羅文嘉打給我的第一通電話，我沒接到；接通的第一句話，他問我，是不是謝佩芬？」謝佩芬訴說和羅文嘉的電話奇遇時表情靦腆。一通近乎陌生的電話，連姓名都得再三確認，結果竟是找上她「選立委」。「我猶豫了幾天，雖然一開始說過不排斥參選，但還是猶豫。平常朋友連約我出去玩，我都還要想一下，何況是要參選立委這種事。」謝佩芬說。

不過只想了兩三天，甚至沒跟家人商量就爽快地答應，「內心做了決定就去做！」

謝佩芬是台北人，一路念北一女、台大法律系、申請到哈佛法學院，求學之路極為順遂。在碩士畢業後，她短暫在律師事務所實習，之後轉進聯合國總部擔任吐瓦魯駐聯合國外交官。

工作三年後，謝佩芬進入哈佛甘迺迪政府學院就讀公共政策，這是世界頂尖、研究公共政策的學院，新加坡總理李顯龍、前聯合國秘書長潘基文是校友，我國駐日代表謝長廷也曾到此進修。這串顯赫的學經歷，讓同學以為她會留在美國工作、申請綠卡，沒想到她卻選擇回到台灣，進入國安會工作。

「我完全沒申請過綠卡，綠卡代表的是對另一個國家的認同，我不會想效忠那個國家，不是說它不好，而是跟我的情感連結沒那麼重，我的國家認同只能是『台灣』。」謝佩芬說道。

八月半國民黨分兩半，郭韓開戰。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1697期〉