藍營新共主韓國瑜成大事只靠韓粉？

【文／晏明強】

韓國瑜提前祭出動員鐵粉取暖的大絕，盼擋住民調支持度向下探底的壓力。但黨內裂痕並未平復，新北市長侯友宜連續缺席與韓同台的重要活動，黨內更傳出陰謀論，馬吳相繼被修理，乃有心人為韓布局未來取得黨權後，有助一舉清除老權貴。

有陰謀論認為，噓馬英九（右二）、爆料吳敦義（左）打算「換瑜」，都與韓營有關。攝影／柯承惠 分享 facebook

為挽救持續下滑的選情，國民黨總統參選人韓國瑜九月八日在新北市三重幸福水漾公園舉辦造勢大會，號稱有三十五萬韓粉湧入力挺。韓國瑜致詞時激情演出，痛批黑韓產業鏈，連「他奶奶的」、「恁爸等你」等粗話都飆出口。

反覆動員疲乏，保選情法寶出盡

這場首次由韓營自辦的大造勢人氣旺爆，證明挺韓鐵粉的忠誠度絲毫未受近一個多月來黑韓及韓失言、自爆影響。而韓營搶在前鴻海董事長郭台銘九月十三日中秋節可能表態參選的前夕，在鴻海總部所在的新北市匯聚韓粉，展現實力，也頗有震懾郭營的意味。

只不過從黨內初選至今，韓在國政議題或突發事件處理上都頻頻失分，黨內整合也無明顯進展。面對民調支持度向下探底的壓力，也只能提前祭出動員鐵粉取暖的大絕，這讓許多國民黨輔選人士擔心：「這麼早就把重武器拿出來用，韓粉有再高的熱情，反覆動員也會疲乏，造勢效應也會遞減。萬一再有意外狀況，韓營還有什麼法寶來保選情？」

更加棘手的問題是，韓營自認，以壓倒性優勢贏得黨內初選的韓國瑜，已成為藍營新共主，連過去最難搞的台中、雲林地方派系，顏清標、張榮味等派系領袖都已宣示效忠，黨內眾菁英難道不該識時務跟進歸附？正是這種一切都是韓說了算的心態，初選結束後，黨內裂痕不但沒有平復，更由初選參選人間的競爭恩怨，擴大到韓國瑜與地方諸侯的心結。

八日大造勢與七月二十八日也在新北市辦的國民黨全代會相同，東道主、黨籍新北市長侯友宜均以市政行程優先沒有出席。最近被黨內力拱為韓最佳副手人選的前新北市長朱立倫，雖然韓營向他頻頻示好，稱會請朱擔任重要位置，但也很「恰巧」安排了訪日行程，八日也沒能到場共襄盛舉。

八月半國民黨分兩半，郭韓開戰。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1697期〉