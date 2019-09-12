中秋起義 郭韓宣戰

【文／晏明強】

知情人士指出，近日郭董都採取單線作業，親自與副手目標人選接觸，除避免重蹈「見光死」覆轍外，還可專心就參選與否進行最後考量。他透露，郭董選總統意願強烈，相關參選部署已全面啟動，他與柯、王也早有默契，就等郭宣布投入大選就可聯手一戰。

郭台銘（中）挑戰大位意志堅定，宣明智（右二）等友人也支持鼓勵。攝影／林瑞慶 分享 facebook

前鴻海董事長郭台銘是否脫黨獨立參選總統，答案即將在九月十三日中秋節揭曉。雖然郭柯王在八月二十三日合體後，結盟態勢似無明顯進展，郭董公開行程也不增反減，動向更顯撲朔迷離。據透露，近日郭營其實是外弛內張，正重整競選團隊，全力備戰。

中秋節應會交代堅持參選心路歷程

由於日前高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒等可能副手人選外洩破局，郭台銘也下了封口令，要求團隊成員未經授權，不得對外透露內部任何訊息。知情人士指出，近日郭董都採取單線作業，親自與副手目標人選接觸，除避免重蹈「見光死」覆轍外，還可專心就參選與否進行最後考量。

這位人士透露，郭董選總統意願強烈，相關參選部署已全面啟動，他與台北市長柯文哲、前立法院長王金平也早有默契，就等郭宣布投入大選就可聯手一戰。但在正式表態前倒數幾天，他內心仍不免有所躊躇，「主要是考慮三跤推戰局的勝算，如果選不贏，又為何要硬打這一仗？」

何況韓國瑜本來輸面就大，郭參選若阻擋不了總統蔡英文連任，「豈不是平白成了國民黨主席吳敦義、韓國瑜推卸敗選責任的替罪羔羊？郭董尤其擔心自己幫吳承擔藍營歷史罪人的罵名！」知情人士坦言，郭台銘最近私下行程滿檔，除忙著找副手外，還密集拜訪故舊好友，聽取對他參選與否的意見。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜九月九日也說，郭要講“Yes I do.”是代表承擔跟責任的，需要多一點時間做評估。柯文哲似乎也感受到郭對參選仍有些掙扎，他也表示：「剩下八天（十～十七日），台灣歷史上最關鍵的八天。」

但親郭人士強調，九月十三日中秋起義，就是郭董親自拍板定調的時間，王、柯兩位準盟友也都知情，「不管選不選，郭都會在中秋節明確表態；如果要選，也可能一併發表參選聲明，向選民交代堅持選總統的心路歷程。」

八月半國民黨分兩半，郭韓開戰。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1697期〉