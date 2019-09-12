林佳龍接任交通部長危機、難題不斷 「很多人訝異我能撐這麼久」

【文／張家豪、胡宥心、郭宏治】

林佳龍強調，很多人說他對交通外行，但事實上他並非從零開始，他當過國安會諮詢委員，經歷小三通談判，累計緊急應變經驗；新聞局長任上，也接觸過電信頻譜及國際宣傳等交通相關業務；台中市長任內，也接觸過各式地方交通議題。

林佳龍強調，很多人說他對交通外行，但事實上他並非從零開始。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

「很多人對我能夠做到今天，也是覺得滿驚訝的啦！」

交通部長林佳龍接受《新新聞》專訪，以此總結接下部長近九個月的感受，就像為自己爭了一口氣。他細數到任後，一手要危機處理｜｜從華航、長榮大罷工，到來台陸客大減；另一手還要拆解結構問題｜｜像是桃機三航廈難產、普悠瑪事件後為台鐵「轉骨」，以及計程車與Uber的競合問題等，林佳龍自認都已穩妥應對。

談陸客減少，治標治本各三支箭

林佳龍強調，很多人說他對交通外行，但事實上他並非從零開始，他當過國安會諮詢委員，經歷小三通談判，累計緊急應變經驗；新聞局長任上，也接觸過電信頻譜及國際宣傳等交通相關業務；台中市長任內，也接觸過各式地方交通議題，都有助解決交通部長任內遇到的難題。

因應陸客進一步減少，觀光局推出注資三十六億元的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，政院也協調其他部會加碼十餘億元推出擴大內需計畫，包括發放兩百元夜市消費抵用券。外界質疑補助不能長久，對此，林佳龍強調會「標本兼治」，並各自準備了「三支箭」。

「業者在投資轉型升級時遇到困難，政府更不能雨天收傘。」林佳龍指出，治標除了補助出遊，第二箭是他主導跨部會協調，提供觀光業者百億元融資貸款；還有一箭是觀光局提供國際觀光客來台優惠並加強宣傳。未來林佳龍還希望行政院協調各部會及地方對業者降地價稅跟房屋稅。

談觀光立國，推觀光局升格觀光署

林佳龍針對治本的第一支箭為年底前要制定《台灣觀光政策白皮書》，從策略上重新定位台灣未來十年的觀光特色、建立品牌，並改善國旅，加強慢活體驗。為此，就必須相應地投資基礎建設，增加食、宿、遊、購、行的吸引力，以提升觀光品質。「二○三○年要達到兩千萬人次來台旅遊。」林佳龍提出他的目標。

八月半國民黨分兩半，郭韓開戰。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1697期〉