【編輯室報告】月圓國民黨難團圓

【文／編輯室】 八月半國民黨分兩半，郭韓開戰。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

九月十日下午，台北市府顧問蔡壁如、郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜和王金平新聞秘書林思慧一同前往中選會，瞭解總統大選連署規定。這個動作幾乎確定郭柯王三人聯盟已成形，郭台銘也將宣布進行連署。

今年中秋對國民黨而言不是個「月圓人團圓」的佳節，而是預告黨會分裂的壞時機。

當然，郭柯王三人的聯盟會怎麼分工、如何磨合，還存在著許多變數。重點還是三人間到底有什麼穩固的共同利益或者理念基礎？

至於國民黨「正統」的「新共主」韓國瑜，在面對換瑜傳聞、民調持續下探之際，九月八日在新北市再度展現動員能力，號稱逾三十萬支持者現身。這種群眾魅力還是藍營內絕無僅有的。

九月八日韓國瑜在新北市再度展現動員能力，卻發生韓粉把馬英九噓下台的情況。攝影／柯承惠 分享 facebook

即使有眾多死忠韓粉相挺，當天韓國瑜還是沒能讓朱立倫、侯友宜等黨內重量級菁英現身相挺，甚至發生韓粉把受邀前來的馬英九噓下台。先與王金平、郭台銘交惡，如今又與各黨內菁英格格不入，韓國瑜實在不像個共主──除非韓國瑜可以成為「台灣川普」，像川普顛覆掉共和黨建制派，另立黨中央，成為新領導核心。

共和黨是「大老黨」（ＧＯＰ），卻出了一個反建制的總統川普；國民黨也是大老黨，也出了個反建制的韓國瑜，而原本也被形容為「台灣川普」的郭台銘，同樣是個非典型政治人，明年大選，就只剩蔡英文是「正常」的政治菁英。

〈完整內容請見新新聞1697期〉