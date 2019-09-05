加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

【文／張家豪】

「九月八日一定要站出來，讓他們看看什麼是『真民調』！」近日社群媒體的韓粉群組也確實為之一振。一位資深政治公關分析：「韓粉再次靠怨恨凝聚，九月八日韓國瑜在新北市的第一場造勢人氣具有指標意義。」

黑韓影響形象，更難吸引年輕及中間選民，韓國瑜只好緊抓鐵粉。攝影／柯承惠 分享 facebook

隨著二○二○年總統大選三方對決的態勢愈見明顯，國民黨總統參選人韓國瑜的戰法也因應調整。韓營幕僚透露，韓目前仍維持約三○％的支持度。鞏固鐵粉成優先要務。

韓氏夫妻開嗆，炮火不分藍綠

韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千近日指出：「若藍綠對決，韓的民調要拉二○％，三方對戰只要拉一○％。」韓營內部也有共識，三方對戰反可「減輕壓力」。藍營輔選人士觀察說，韓國瑜可能因此盤算先守基本盤，鞏固「同溫層」信心，就可確保坐二望一的有利位置。

像是以轉賣迴避農舍違建爭議的韓妻李佳芬，近日炮打黨中央不幫韓國瑜；八月三十一日，韓競辦發言人何庭歡與藝人沈玉琳直播澄清黑韓假新聞，也強調未來一周要直播三次「白韓」；九月一日在彰化跑宮廟，韓國瑜再次痛批「黑韓產業」，並意有所指地說：「就算銀行存三億都沒用，你改變不了政治。」韓並於二日中午第二集「白韓」直播中高調開嗆，如果國民黨中央真的想「換瑜」，就是「腦袋進水、壞掉」。

更值得關注的是，韓國瑜還進一步激化藍營選民對總統蔡英文兩岸論述的反感，從強調二○二○大選決定要戰、要和，到直接扣蔡台獨帽子。韓國瑜在國民黨初選前質疑蔡「不要中華民國，不要九二共識，又不宣布台獨」，到初選期間又批蔡「選舉到的時候操縱兩岸之間往戰爭邊緣」，二日直播中更直指：「蔡英文總統支持台獨、消滅中華民國，你支持台獨請投蔡英文，我不要你的選票。」

藍營輔選人士直言太早下猛藥

「九月八日一定要站出來，讓他們看看什麼是『真民調』！」近日社群媒體的韓粉群組也確實為之一振。周錫瑋二日大罵黨中央放任「換瑜」傳言憤而落淚，更是在韓粉之間廣傳，韓粉還嘲諷國民黨的「權貴」是懼怕韓翻轉黨中央的「失根藍」。

香港終局決戰，玉石俱焚？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1696期〉