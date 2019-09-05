美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

【文／許詠翔】

林書豪因拿不到理想的ＮＢＡ合約，和ＣＢＡ的北京首鋼隊簽下創聯盟年薪紀錄的合約。雖正值香港反送中、一芳事件的兩岸敏感時機，林書豪卻沒遭受太多國仇家恨式的攻擊言論，很大原因是台灣球迷畢竟知道他是一位美國人。

到中國男子籃球職業聯賽闖蕩10年的林志傑（中）終於歸鄉。攝影／金茂勛 分享 facebook

上個球季台裔籃球明星林書豪在合約最後一年，於多倫多暴龍隊的板凳上拿下生涯首枚美國職業籃球聯賽（ＮＢＡ）冠軍戒指，卻因尋求不到下一份ＮＢＡ合約，一度淚灑布道場。

風風雨雨之後，林書豪確定加入中國男子籃球職業聯賽（ＣＢＡ）的北京首鋼隊，並以稅後三百萬美元年薪，成為該聯盟史上最高薪球員。

正值兩岸氣氛緊張時刻，雖然仍有零星的「中國豪」咒罵，但林書豪畢竟是美國人，這種國仇家恨式的攻擊言論，並未成為網路主流。

以台灣目前觀賞人數最多的兩項運動──棒球和籃球來說，棒球在中國一直難以蔚為風氣、聯賽頻頻斷炊，儘管今年重整開辦中國棒球職業聯賽（ＣＮＢＬ），但競技強度和薪資都遠不如台灣職棒，難以吸引真正有戰力的選手投靠，自然不會挑起國族敏感神經。

倒是ＣＢＡ是公認亞洲強度最高、薪資最好的籃球聯賽，不少美國球星如馬布瑞（Stephon Marbury）、亞瑞納斯（Gilbert Arenas）、麥葛瑞迪（Tracy McGrady）等，都曾在難以拿到ＮＢＡ理想合約的情況下，前往中國打ＣＢＡ。

也因此，二○○九年台灣超級籃球聯賽（ＳＢＬ）兩屆得分王、兩屆季後賽最有價值球員、一屆季賽最有價值球員的「野獸」林志傑，在二十九歲當打之年移籍ＣＢＡ浙江廣廈隊時，多數國內球迷都給予祝福。

林志傑在浙江廣廈十年，成為該隊史上最佳球員，並且七度入選ＣＢＡ全明星賽。他的成功為台灣籃球員開啟挑戰更高層級聯賽的大門，讓田壘、楊敬敏、曾文鼎、李學林、劉錚等球星，有機會到ＣＢＡ的賽場上競爭。

香港終局決戰，玉石俱焚？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1696期〉