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MLB／為海盜出賽第一場 王維中驚喜迎勝投

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05新新聞

【文／沈明室】

香港警力約三萬人，反送中以來經常出動五千人警力保護政總及中聯辦，又要兼顧其他地區警署安全，需要更多的支援。因此，中國可能調動武警部隊甚至軍隊入港。不過，武警及軍隊介入雖合法，但目前仍缺乏正當性。

如果港府啟動《緊急法》宣告香港戒嚴，解放軍介入的可能性就會增加。攝影／郭晉瑋
如果港府啟動《緊急法》宣告香港戒嚴，解放軍介入的可能性就會增加。攝影／郭晉瑋
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香港反送中情勢愈演愈烈。盛傳十一中國國慶之前是處理最後紅線，在香港民眾未因時間拖延而疲乏情況下，為免事態擴大影響中國政權，最終可能以武警及軍隊介入香港。

可運用駐港解放軍約四、五千人

香港警力約三萬人，分為六個總區二十四個警區，另有七個機動大隊。緊急情況下，機動大隊擔任後備警力機動支援，另有負責反恐、攻堅的特警隊（綽號飛虎隊）；香港街頭出現的鎮暴警察隸屬機動部隊，尚無特警隊整體出動的證據。

從反送中運動來看，香港警察經常出動五千名警力保護政總及中聯辦，又要兼顧其他地區警署安全，需要更多的支援。因此，中國可能會調動鄰近香港的武警部隊甚至軍隊，以擴大威懾作用，防範最壞狀況發生。

回歸後，為了彰顯中國對香港的主權，中國派遣解放軍駐守香港境內。根據香港《駐軍法》，解放軍駐香港部隊承擔防務職責包括：防備和抵抗侵略，保衛香港特別行政區的安全；擔負防衛勤務；管理軍事設施；承辦有關的涉外軍事事宜。明顯看出，解放軍駐港任務在防禦外來軍事威脅，無內部維穩任務。

但是在《基本法》第二章第十四條中訂明：香港特區政府必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。此條內容較偏重緊急事故與重大災變，但如反送中運動的確造成嚴重社會治安問題，力有未逮下，香港政府可向中央請求駐軍協助。

從駐港部隊的兵力結構來看，主要任務在防衛香港安全，而非內部社會治安。如果解放軍駐港部隊介入，其可運用部隊約四、五千人。特戰營可結合香港特警執行反恐及鎮壓，裝步營及摩步營則在街頭成立管制區，執行戒嚴任務。

香港終局決戰，玉石俱焚？攝影／新新聞編輯室
香港終局決戰，玉石俱焚？攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1696期〉

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