習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

【文／劉細良】

政圈流傳一詮釋角度：「權鬥論」，矛頭直指中央港澳工作協調小組領導韓正，名義上要求特區軍警不惜一切去「止暴制亂」，實際最終是令香港進入緊急狀態，宣布戒嚴，出動解放軍，最後一切責任就由習近平負上。

按照目前警察暴力升級程度，香港出現人命傷亡只是時間問題。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

香港已經沒有合法的集會及遊行示威，進入了準戒嚴狀態，警方反對八月三十一日周六、九月一日周日的集會及遊行。群眾在周六以各種理由在港島街頭現身，而警察的暴力程度進一步升級。

特區政府已經傀儡化

周六當天下午，金鐘夏𢡱道只有少數示威者聚集，警方立即出動水砲車噴射有色水柱；晚上太子站地鐵內出現群眾衝突，特種部隊進入另一條行車線的車廂進行無差別攻擊，而搞事揮舞鐵鎚的藍衣人早就離開現場，只剩下哀鴻遍野的車廂，平民受傷達數十人。

當晚在銅鑼灣出動了手持槍械警察喬裝示威者，被發現後發射兩槍實彈，市民在維多利亞公園水池旁拾獲九釐米口徑子彈殼，相信是從喬裝示威者的特種警察手槍發射。

市民的憤怒反映在翌日的堵塞機場行動，因機場鐵路及巴士停駛，示威者坐巴士進入東涌，再徒步走到機場做堵塞，然後徒步走五、六小時，以「大長征」方式離開。

按照目前警察暴力升級程度，香港出現人命傷亡只是時間問題，但整個政府、商界、宗教及社會菁英彷彿人間蒸發，袖手旁觀等待悲劇發生。大家不禁會問：為何香港這個國際金融中心，其危機處理水平猶如非洲第三世界的軍事獨裁政權，而菁英之無能同樣令人震驚。

這一切源於今天的特區政府已成為傀儡，香港正由共產黨進行直接管治。這從處理示威手法演變已見端倪。

六月初至七月底，可以見到管制遊行示威手法與過去相同，大抵盡量維持人權、自由及國際城市良好管理的形象。七月一日示威者攻入立法會之後，官員口頭譴責升級，但實際行動沒有太大改變。真正開始準戒嚴狀態是八月五日三罷之後，中國國務院新聞辦記者會先後定性為顏色革命及港獨，林鄭月娥做呼應。

香港終局決戰，玉石俱焚？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1696期〉