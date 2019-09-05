香港終局決戰 玉石俱焚？

【文／關震海】

八月三十一日抗爭前夕，不發集會「不反對通知書」，大搜捕政治人物，在地鐵警方瘋狂棍打市民及示威者，港府擬不惜用殖民地不公義的《緊急法》來止暴制亂。踏入九月，香港人撲面而來的不是「和風」，而是一場黑色風暴。

港警在地鐵站施暴，讓香港情勢再趨緊張。攝影／關震海 分享 facebook

五年前的八月三十一日，中央人大常委會否決香港普選，間接引爆七十九天的雨傘運動。五年後，八月中旬港府跟隨中央的步伐吹「和風」，但過去一周對香港的態度漸趨強硬，港府更考慮用殖民地時期只在一九六七年用了一次的《緊急情況規例條例》（《緊急法》）。

警方進商場捉人，港鐵成「黨鐵」

八月三十一日，示威者暴力升級，在政府總部、灣仔及銅鑼灣設防線時有多處縱火和投擲過百燃油彈。而警方在各地鐵進行大搜捕，「無差別棍打」市民或示威者，讓國際輿論轉移到關注警方濫暴。太子、油麻地成為大搜捕的重災區，據目擊者稱速龍小隊及防暴警察進入太子車廂，「見年輕人便棍打」。

有救護人員向記者稱，近六十名傷者當中，大部分頭部出現傷痕、大量出血。警方用地鐵將傷者運到荔枝角車站，救援工作拖延逾一小時。負責上述車廂的救護員更稱：「到場救人時，有警員仍然在打。」九月二日，警方仍然否認棍打市民。

八月二十五日觀塘示威之後，警方拘捕人數升至九百人，但未公布資料。而中國媒體卻比港媒更早報導，令人揣測港警是否先向中央匯報拘捕人數。

過往警方大搜捕，示威者因得到某種程度的民意支持，能躲避到商場，用「和理非」（和平、理性、非暴力）的市民做掩護。近日新鴻基等大集團公開表態支持警方執法，只剩下少數集團不表態，例如在銅鑼灣擁有大筆物產的利希慎家族，這意味警方之後可以隨意進入大商場拉人。

另一方面，八月三十一日警方首次隨意進入地鐵車廂捉人，港鐵可以在沒有通報市民的情況下隨意封站，甚至全線暫停，憤怒的港人謔稱港鐵為「黨鐵」。

警方除了進入地鐵、私人屋苑，還需要清除抗爭現場做和事佬的人。八月三十一日前夕，拘捕三名立法會議員，分別是熱血公民鄭松泰、民主派代表之一區諾軒和公民黨譚文豪，而眾志核心成員周庭和黃之鋒亦因六月二十一包圍立法會被控誘使罪，全城陷入白色恐怖。

香港終局決戰，玉石俱焚？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1696期〉