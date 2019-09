【編輯室報告】今天台灣、明天香港

【文/編輯室】 香港終局決戰,玉石俱焚?攝影/新新聞編輯室 分享 facebook

香港民運領袖、眾志秘書長黃之鋒八月三十日突然被捕之後交保獲釋。四天後,他和立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉一起訪台。他抵台後說,香港人的夢想是「今天台灣、明天香港」,希望香港有一天可以成為像台灣一樣民主、自由的地方。

「今天香港、明天台灣」原本是台灣人在警惕自己,若北京把「一國兩制」套在台灣頭上,有一天將會像香港逐漸失去自由,也沒有民主。

香港民運領袖黃之鋒(左)和朱凱迪(中)、岑敖暉(左)一起訪台。攝影/郭晉瑋 分享 facebook

即使台灣人已有「不要成為香港」的警惕,但很少人真的相信香港會成今天這個模樣──尤其是香港年輕人會抱著就義赴死的心情上街。

這兩個多月來香港反送中運動讓台灣人學會了一些粵語,而最近最紅的一句是「攬炒」,也就是玉石俱焚。

那些在香港街頭抗爭的勇武派青年們,高喊著「我要攬炒!」在街頭噴漆“if we burn, you burn with us.”(如果我們被焚,你也化為灰燼),用愈見激進的手段和警方對抗。

這些十幾、二十歲的年輕人,多是大學生、甚至中學生,在他們應該是對未來最充滿憧憬的花樣年華,卻抱著玉石俱焚的心情參與抗爭。如此悲情不應該存在於年輕人心中。

「今天台灣、明天香港」,期望台灣能讓那些勇武香港青年對明天的香港也燃起希望,不要走向玉石俱焚、化為灰燼。

〈完整內容請見新新聞1696期〉