【編輯室報告】今天台灣、明天香港

【文／編輯室】 香港終局決戰，玉石俱焚？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

香港民運領袖、眾志秘書長黃之鋒八月三十日突然被捕之後交保獲釋。四天後，他和立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉一起訪台。他抵台後說，香港人的夢想是「今天台灣、明天香港」，希望香港有一天可以成為像台灣一樣民主、自由的地方。

「今天香港、明天台灣」原本是台灣人在警惕自己，若北京把「一國兩制」套在台灣頭上，有一天將會像香港逐漸失去自由，也沒有民主。

香港民運領袖黃之鋒（左）和朱凱迪（中）、岑敖暉（左）一起訪台。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

即使台灣人已有「不要成為香港」的警惕，但很少人真的相信香港會成今天這個模樣──尤其是香港年輕人會抱著就義赴死的心情上街。

這兩個多月來香港反送中運動讓台灣人學會了一些粵語，而最近最紅的一句是「攬炒」，也就是玉石俱焚。

那些在香港街頭抗爭的勇武派青年們，高喊著「我要攬炒！」在街頭噴漆“if we burn, you burn with us.”（如果我們被焚，你也化為灰燼），用愈見激進的手段和警方對抗。

這些十幾、二十歲的年輕人，多是大學生、甚至中學生，在他們應該是對未來最充滿憧憬的花樣年華，卻抱著玉石俱焚的心情參與抗爭。如此悲情不應該存在於年輕人心中。

「今天台灣、明天香港」，期望台灣能讓那些勇武香港青年對明天的香港也燃起希望，不要走向玉石俱焚、化為灰燼。

〈完整內容請見新新聞1696期〉