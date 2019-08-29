特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

【文／侯柏青】

由北檢檢察長邢泰釗指定組成的鐵衛軍追查出國安私菸案案情，不但讓向來神祕的特勤人員囂張行徑一次現形，也拼湊出總統府侍衛室特勤人員和華航盤根錯節的無奈共生關係。北檢取得扁政府連任後開始的三十次出訪菸品銷售紀錄，將逐一釐清是否涉及貪汙。

吳宗憲揪團買菸，還向友人炫耀「全台灣只有我能拿到這個數量」。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

台北地檢署追查國安私菸案，由檢察長邢泰釗指定三名主任檢察官和六名檢察官組成「鐵衛軍」，在三十三天內就偵結此案。

不過，這支鐵衛軍查出的案情令人匪夷所思，不但讓向來神祕的特勤人員囂張行徑一次現形，也拼湊出總統府侍衛室特勤人員和華航之間盤根錯節的無奈共生關係。

馬英九卸任前才有「機邊交貨」

趁元首出訪團購免稅菸其實是特勤人員一直以來的陋習，北檢取得陳水扁政府連任後的三十次出訪菸品銷售紀錄，共有九次突破一千條，未來將逐一釐清是否涉及貪汙弊情。

不過，檢方偵辦這次的「機邊交貨」案情，順藤摸瓜地往上追查，查出從前總統馬英九卸任前的「久安專案」，才開始發展出「機邊交貨」的路子，時任行政參謀的王昭羽卸任後，這項「免稅菸」業務也輾轉移交給國安局少校張恆嘉及後手吳宗憲。

據瞭解，違法團購免稅菸的醜聞不是第一次曝光，這次涉案主嫌吳宗憲就曾在LINE群組裡透露：「之前馬先生出訪，有一次我們買菸，被華航的高層跟我們的局長打小報告，說我們買太多了，那次被檢討得滿慘的，我覺得這次的量實在有風險。」他的話透露出國安局內部早就知道此事，只是長年來睜隻眼閉隻眼。

當年嚴查免稅菸的國安局長是誰至今成謎，但有趣的是，比對華航提供的免稅菸銷售額就能發現，楊國強和李翔宙任內都曾有菸量遽降的紀錄，李翔宙任內更曾跌到十條。不過令人驚訝的是，到了彭勝竹時代，這件事情似乎又故態復萌，而且特勤人員的購菸數量一次比一次離譜。

「這個案子為什麼會曝光，恐怕有一半是因為吳宗憲揪團揪得太扯了！」一名辦案人員說得又好氣又好笑。

郭台銘選定了！913中秋宣戰 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1695期〉