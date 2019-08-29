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週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42新新聞

【文／胡宥心】

擔心「今日香港、明日台灣」成真、擔心「台灣會回到像課本中那樣的威權時代」，有一群台灣年輕人走出網路同溫層，或參加民進黨青年部舉辦的青年入陣營隊，或發起「抗中保台」青年巡講團上街演說，他們以實際行動表達守護台灣主權的心願。

參加民進黨青年入陣活動的年輕人，不乏家中環境為標準深藍族群。攝影／柯承惠
參加民進黨青年入陣活動的年輕人，不乏家中環境為標準深藍族群。攝影／柯承惠
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當香港反送中衝突持續擴大，港警持續施放催淚彈「放題」一波波衝突影片，透過網路傳播到台灣，投射而來的是台灣年輕人對一國兩制的恐懼感，更直接沸騰了從去年底九合一選戰之後台灣年輕人的亡國感，這種焦慮感促成他們走出網路入陣／政去。

身在深藍家族，只與父親氣味相投

「我覺得很有熱情參與政治的人都是充滿愛的人。」皮膚白皙、有一雙慧黠大眼的林郁芳今年剛升大四，已經第二年參加民進黨青年入陣活動。談起對政治的想像，林郁芳張大澄澈眼神、真誠地說：「會因為關心身邊的人、想要所在的社會更好，才會有動力參與公共事務，這樣的人往往都會充滿愛。」

同樣參與青年入陣的淡江大學大眾傳播學系四年級學生張雅馨，談到對政治的想像直言：「就是哇！這是什麼，好酷！」因為這個好奇心讓他們決定入陣／政去，用年輕人的理想與勇氣探索屬於這個世代的政治冒險。

「很多朋友在去年選舉後都被亡國感籠罩，尤其高雄是韓國瑜這樣的人當選，大家擔心國民黨在兩岸議題明顯傾向統一，很怕台灣哪天會回到像課本中那樣的威權時代。」外型冷豔的張雅馨，在學校是學生會成員，積極參與公眾事務，接觸許多社會議題。她具體地描述著自己內心出現的亡國感，從新疆集中營事件、中共的社會控制，一直到近日的香港反送中抗爭，這些事件不斷提醒她，一不小心就會失去自己的國家。

張雅馨說，家裡的親戚幾乎都是深藍，不然就是在國民黨內工作，但從小沒有耳濡目染地變藍，卻反其道而行，主要就是因為有個「偷偷摸摸」支持台獨的父親。她說，自己與父親的興趣截然不同，唯獨在政治上，兩人非常有話聊，「每次選舉，我們都會支持非藍營候選人，開票時還要假裝跟大家一起關心國民黨。」一邊說著忍不住掩嘴笑了出來。

郭台銘選定了！913中秋宣戰　攝影／新新聞編輯室
郭台銘選定了！913中秋宣戰　攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1695期〉

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