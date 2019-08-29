民進黨艱困選區提名 羅文嘉學霸連線讓英系不開心

【文／胡宥心】

民進黨艱困選區提名幾乎敲定。至於先前在台北市艱困選區布局，傳出黨內摩擦、爭執不斷。據瞭解，秘書長羅文嘉不在提名小組，推薦新人參選未與提名小組討論而引發質疑。黨與派系的矛盾，其實都源於黨內總統初選時的心結。

羅文嘉（中）在台北市區域立委提名引發爭議。攝影／柯承惠 分享 facebook

幾經波折，民進黨艱困選區提名幾乎敲定，台北市第三選區（中山、北松山區）由新人、前特戰士官吳怡農挑戰現任藍委蔣萬安；第六選區（大安區）由吐瓦魯駐聯外交官、律師謝佩芬對上藍委林奕華；第八選區（文山、南中正區）由民進黨議員王閔生對上現任藍委賴士葆。

李問出征超艱困選區連江

新竹縣兩個選區確定提名國會助理邱盈滋、民進黨新聞部主任周江杰出征。苗栗第二選區，徵召已確定加入民進黨的前頭份市長徐定禎。台中市第五選區（北屯、北區）則徵召交大生醫所助理教授莊競程。

民進黨發言人李問則自動請纓參選連江縣立委，民進黨在此區已經連續兩屆未提名，而二○一六年蔡英文總統選票只拿下一成七，可說是艱困中的艱困。李問說，除了喜歡馬祖這塊土地，民進黨在這裡連黨部都沒有，有開疆闢土的意味。

李問台大畢業、芝加哥大學碩士，放棄美國籍回台當兵，本來黨中央規畫他可以與吳怡農、謝佩芬組「學霸連線」，在雙北打出團體戰，但最終仍尊重他的意願。

除了新北市汐止、永和及新店等三選區要等到九月初處理外，民進黨艱困選區大致底定。據瞭解，上述三個艱困選區，黨內傾向找新人奇兵參選，像是太陽花學運世代出身的賴品妤就是黨內鎖定對象。

至於先前在台北市艱困選區布局，傳出黨內摩擦、爭執不斷，提名策略小組成員將矛頭指向羅文嘉，不滿在小組開會前一天羅才介紹新人人選，也沒拜會過地方議員，引發內部質疑。

知情人士分析，畢竟負責北市立委輔選的是中常委黃承國，羅文嘉不在提名策略小組中，若有推薦人選也應該先與提名策略小組討論，否則怕與其他有意參選的選區議員矛盾。加上羅進入黨中央後，行事風格讓部分派系人士有不少意見，黨內甚至有人用「羅主席、卓秘書長」諷刺大秘書長制。

郭台銘選定了！913中秋宣戰 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1695期〉