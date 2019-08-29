韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

【文／晏明強】

韓國瑜聲勢重挫及郭台銘可能脫黨參選效應，衝擊國民黨立委選情，評估勝選席次已下修到五十席以下，不僅高雄市是重災區，藍營大票倉新北市也很不妙，而韓在台北市的支持度竟比國民黨少了近十個百分點，更是前所未見的現象。

韓國瑜支持度不斷觸底，藍營人士憂心他能不能扮演好母雞角色。攝影／柯承惠 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜從七月底被提名後，支持度一路下滑至八月底已跌破三成，甚至在多份民調中淪為最被民眾討厭的政治人物第一名。

雖然延續去年九合一選舉討厭民進黨氣氛並未消散，國民黨在明年立委選舉仍略占優勢，但藍營輔選系統憂心，韓若不能停止自爆，「難保不會拖累立委選情」。

偏藍選民總統、立委分裂投票？

從二○一二年總統、立委選舉合併投票以來，藍綠兩黨只要能在總統競逐保持領先，就必定能帶動立委選情水漲船高。一二年馬英九以八十萬票擊敗民進黨蔡英文贏得連任，國民黨也順利保有立院過半席次；一六年蔡英文狂勝對手朱立倫三百萬票，民進黨更首度拿下國會六成席次。

但明年大選，國民黨選情竟出現「總統落後、立委領先」的詭異戰況。一位資深黨務人士坦言，從過往選戰經驗來看，不太可能總統居於弱勢，立委卻仍能維持強勢，「韓國瑜必須趕快止跌回升，否則藍營立委選情只會被帶著往下走。」

事實上，不管是《蘋果日報》或立場偏藍的台灣競爭力論壇，近日發布的總統大選民調都顯示，韓國瑜在與總統蔡英文、台北市長柯文哲及前鴻海董事長郭台銘聯盟「三跤推」時的支持度，都已低於國民黨的政黨支持度。

例如八月二十六日《蘋果日報》公布委託典通公司的調查結果，有三四．三％的民眾願把不分區立委政黨票投給國民黨，僅二五．二％表態會支持民進黨；但總統支持度方面，韓國瑜在三方競逐時只剩二四．二％，顯示部分偏藍選民仍願在立委選舉支持國民黨，但卻打算改投其他總統人選。

郭台銘選定了！913中秋宣戰 攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1695期〉