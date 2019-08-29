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週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42新新聞

【文／晏明強】

郭柯王聯盟終於底定。 「桃園三結義」818破局的紛擾，激發柯、王調整姿態，王表達願挺郭選總統，也不堅持「郭王配」；柯Ｐ則釋出善意，強調除了無法與郭搭檔外，其他都可盡力配合。經過三方幕僚密集溝通，終於促成823成功合體，讓三方結盟起死回生。 在郭柯王角色分工確定後，攸關第三勢力能否華麗登場的最後一道關卡，就是郭台銘何時下定決心脫黨參選──郭董預定於9月13日正式宣布參選，王金平也會跟進退黨。國民黨即將迎來2000年宋楚瑜出走後，再一次大分裂的重擊。

郭柯王終於在北市823炮戰紀念活動上順利合體。攝影／柯承惠
郭柯王終於在北市823炮戰紀念活動上順利合體。攝影／柯承惠
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歷經八月十八日桃園合體破局的考驗，前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲與前立法院長王金平，八月二十三日終於在北市八二三炮戰紀念活動上順利合體，為三方結盟跨出關鍵的一步。

郭柯王結盟初步成形後，三方幕僚苦心營造的合作架構，也終於進入實質運作階段。據透露，聯盟運轉將以郭台銘為核心，他不但要出馬競選總統，還得負責選戰糧草及政策論述；人脈豐厚的王金平將擔任總操盤手，負責組織全台陸軍，並策反藍營地方派系倒戈挺郭。柯Ｐ則主打空戰，為聯盟衝高網路聲量，搶攻年輕及中間選票，並以高媒體關注度另闢戰場，隨時回應藍綠炮火，掩護選戰經驗不足的郭董。

郭董一度自評勝算不高，想避戰

在郭柯王角色分工確定後，攸關第三勢力能否華麗登場的最後一道關卡，就是郭台銘何時下定決心脫黨參選。

據瞭解，郭台銘從七月底返國至今，對選或不選總統、若要選是獨力參選還是與柯王共組第三勢力，一直拿不定主意。郭營主張留在黨內搶黨權，放眼二○二四年總統大選的主和派，與脫黨放手一搏的主戰派也相持不下，郭董主動徵詢的趙少康等親藍人士，也多以勝算不高，且可能背負讓國民黨敗選的歷史罪人為由，力勸郭董打消參選念頭。

雖然郭台銘參選意志始終堅定，但考量若獨力參選，在藍綠兩黨夾殺下幾無勝算；與柯Ｐ、王金平的結盟進度，又因柯Ｐ行事、發言不可測，以及王仍堅持選總統而卡關。八月十八日三人合體不成，郭營內部的綜合民調及大數據分析結果，也確認不管郭柯配或郭柯合，在三跤推的情況下，支持度雖領先韓國瑜約二個百分點，卻仍落後蔡英文三％左右，且柯粉仍持續回流綠營，能有多少轉移給郭令人存疑。

知情人士透露，八月十八日至二十日這三天中，郭董對是否參選內心掙扎，一度自我評估勝算不高，更不想再一次承受失敗的打擊，加上認定韓國瑜不論藍綠對決或三跤推都不可能勝選，他對信任的鴻海老臣表明：「我又何必跳出來選，當韓國瑜、吳敦義的替罪羔羊，平白承擔藍營歷史罪人的罵名？」

郭台銘選定了！913中秋宣戰　攝影／新新聞編輯室
郭台銘選定了！913中秋宣戰　攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1695期〉

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