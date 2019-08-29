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週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

【編輯室報告】郭柯王是個復仇者聯盟

2019-08-29 08:37新新聞

【文／編輯室】

郭台銘選定了！913中秋宣戰　攝影／新新聞編輯室
郭台銘選定了！913中秋宣戰　攝影／新新聞編輯室
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郭台銘、柯文哲與王金平的結盟終於大勢底定。郭台銘九成會出來選總統，柯文哲還是當台灣民眾黨黨主席兼選戰空軍總司令，王金平則擔任選戰總操盤手，組織陸軍。做為核心的郭台銘還得負責選戰糧草與政策論述。

郭柯王三人能成局，主因在於郭台銘得到柯、王力兩人承諾力挺，加上韓國瑜民調下滑，讓郭台銘對勝選的信心增強了。

郭柯王三人能成局，主因在郭得到柯王力承諾力挺，加上韓國瑜民調下滑。攝影／柯承惠
郭柯王三人能成局，主因在郭得到柯王力承諾力挺，加上韓國瑜民調下滑。攝影／柯承惠
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郭柯王的「結義」或「起義」有了眉目，最該緊張的是國民黨。畢竟三人當中，郭台銘與王金平都是對國民黨中央懷著深深不滿──他們都覺得黨內初選偏心韓國瑜，自己受委曲。他們也都不滿韓國瑜，或覺得韓過河拆橋、或遭挺韓媒體霸凌。他們認為自己有正當性且有機會贏，只要拿下政權，就不會成為藍營罪人，而是藍營正統。

而柯文哲從組黨前後至今，一再表達對蔡英文、對民進黨的不滿。他不滿獨派、不滿新潮流，還含淚控：「我怨恨小英！」

原來郭柯王是個帶著恨意的復仇者聯盟。報仇慾或能激發個人的潛能，但這個組合的正面力量卻還沒有展現出來──民眾黨成立時也沒能凸顯這層意義。

柯文哲說，他支持郭台銘是不希望台灣只有恐懼和仇恨的選擇，還有一個叫希望的選項。假如真是如此，郭柯王還得用心把這個「希望的選項」好好建構詮釋，才能獲得選民青睞。

〈完整內容請見新新聞1695期〉

新新聞

《新新聞》創刊於1987年，不屬於任何政治團體或是財團，超然於一切黨派之外，以「不鳥官僚政客，祇問百姓蒼生」的態度，善盡媒體人角色。 《新新聞》在內容呈現上，包含「政治」、「經濟」、「社會」、「文化」、「兩岸關係」、「國際關係」，以「追求公正．發掘真實．尊重進步」自我期許。

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