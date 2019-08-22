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郭柯合勝算沒想像高 柯P的無本生意郭董奉陪機率降

2019-08-22 08:46新新聞

【文／晏明強】

原醞釀已久的「郭柯王」合體，最終仍宣告破局。目前郭董對與柯Ｐ結盟的態度轉趨保留，主因是發現在三跤推戰局下，勝算並未如想像中高，且逾一萬五千份的大樣本民調顯示，蔡英文支持度已從老三躍居第一，即使郭柯聯手也只能搶下第二。

郭台銘若最終決定不選總統，就是認定韓國瑜贏不了蔡英文，即使柯文哲參戰結果也不會改...
郭台銘若最終決定不選總統，就是認定韓國瑜贏不了蔡英文，即使柯文哲參戰結果也不會改變。攝影／柯承惠
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前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲及前立法院長王金平，原本規畫十八日在桃園巨蛋合體亮相，為醞釀已久的「郭柯王」結盟跨出最關鍵的一步。沒想到柯Ｐ在接受媒體專訪時，竟自爆與郭、王密會內幕，引發郭、王不滿，臨時取消行程，也為三人結盟投下破局變數。

柯Ｐ口無遮攔放話，印證郭董擔憂

雖說柯營事後極力淡化合體不成的衝擊，宣稱「即便是情人也會吵架，重點是之後溝通清楚，繼續朝合作走下去」。郭營也發出聲明稱：「郭柯王會面並未破局，近期內三方幕僚會再約時間溝通安排，三人已是好友，也願意隨時一齊針對台灣的未來發展廣泛交換意見。」

即使郭、王為與柯結盟，留下仍可協商的空間，但據瞭解，有關郭台銘找柯Ｐ當副手，承諾只當一任總統，柯當副總統可兼行政院長，以及王想選總統，開口找柯當副手等爆料，確實讓郭、王很不高興。王金平幕僚立即就出面否認，還要柯Ｐ「摸著良心」好好回想王柯會的過程。

挺郭人士更透露，郭、柯本無牢固的互信，郭董也顧慮他與柯Ｐ個性及行事風格截然不同，結盟後勢必出現難以克服的磨合問題。果然柯Ｐ口無遮攔的放話，正好印證郭董的擔憂。郭核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤就公開提醒柯Ｐ：「如果每天新聞都是誰當正、誰當副，怎麼分配權力，想的不是為國家或人民服務，很容易被選民唾棄。」

近日郭董對初選結果的憤怒情緒已漸漸平復，比較能理性考量脫黨參選的利弊得失，加上親身領教了柯Ｐ的不可預測，就算郭仍未完全排除結盟選項，但郭營幕僚反對與柯Ｐ合作的聲音明顯占了上風。一位熟悉郭台銘想法的知情人士強調：「比起八月初，郭董參選機率已大大下降。」

香港悶燒，即將引爆。攝影／新新聞編輯室
香港悶燒，即將引爆。攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1694期〉

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