30年來對台最大軍售案 不甩中國氣炸 川普售台F-16V

【文／蕭介雲】

媒體報導美國總統川普於十八日親自證實，已經批准總價八十億美元的F-16V對台軍售案。這是一九九○年代以來，美國對台金額最高的單筆軍售案。國防部已展開《軍購特別條例》草案與二五○○億元特別預算先期準備，將送請立法院在今年底完成三讀程序。

F-16V攻勢機種，有助改善兩岸戰力比失衡現象。翻攝自Lockheed Martin官網 分享 facebook

美國總統川普（Donald Trump）八月十八日證實，已經批准總價八十億美元F-16V軍售案。川普的宣示，讓台灣爭取長達十五年的新式戰機軍售案終於有望落實，這也將是一九九○年代以來，美國對台金額最高的單筆軍售案。

縮短與中國五代戰機差距

此軍購案仍需走完參、眾兩院同意程序。美國國務院是在七月間向國會進行非正式簡報，但卡到中美貿易大戰，拖過七月底休會。國務院已於八月中旬，將川普批准的軍售案送交國會，並在台灣時間二十一日，由國防安全合作局（ＤＳＣＡ）公告。

由於美國國會新會期要到九月九日開議，軍方解釋，國防安全合作局公告，等於視做國會已經同意，公告後一個月內，如果國會沒有反對意見，「就會自動生效」；如有反對，會再重新討論。由於涉及川普明年連任選情，一般預料，國務院已完成溝通和爭取，獲參、眾兩院議員大力支持「應不會有問題」。

總統蔡英文於十七日、二十日、二十一日三度對此軍售案重申，美國基於《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）六項保證的承諾，讓台灣有足夠自我防衛能力，她強調：「軍購錢都花在刀口上」、「未來空軍將擴編聯隊與人員培訓強化來拉高空防能量……，一起來捍衛台灣的領空。」

國防部長嚴德發也對美方軍售決定表示感謝，對提升台灣防衛空防戰力有著極大助益，軍售案也充分展現美國對台灣國防安全的重視。

為加速進行，國防部已完成《軍購特別條例》草案作業，經提報行政院同意，匡定二五○○億元額度。待美方公告，會立即送出特別條例草案，在立法院完成三讀後，特別預算接力上菜。預計今年底前，可完成審議作業。

香港悶燒，即將引爆。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1694期〉