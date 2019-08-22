香港金融中心地位動搖 北京扶植深圳取代？

【文／黃琴雅】

香港動盪讓外資機構不安，有不少外資擔心抗爭愈演愈烈，中國武警可能進駐，因此已在考慮撤資。這讓北京以維持香港資本市場的自由，讓中國高科技企業在中美貿易戰下，得以從美國資金市場撤出避難的算計完全被打亂。

香港過度高昂的房價，造成社會弱勢階層的痛苦。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

香港「反送中」抗爭行動已經持續兩個月多，警民對峙愈演愈烈，參與抗爭的民眾擴散到各領域，抗爭方式也觸及金融體系。有港人發動「八一六擠兌運動」，呼籲港人到銀行提光存款，癱瘓金融體系，目標是中資銀行。也許香港金融體系早有因應，當天擠兌潮並未出現，卻讓外資緊張萬分。

中國資金門戶、全球第三金融中心

香港是全球第三大金融中心，僅次於英國倫敦與美國紐約，也是全球公認最自由的經濟體，有著自由貿易港與開放的金融市場，這也是香港政府最自豪之處。

香港在英國殖民管轄期間，發展出成熟的金融體制，成為東西貿易與資金交匯輻輳點；在中國鎖國期間，香港扮演中國對外貿易的據點；在一九八○年代中國改革開放後，香港成為中國對外籌資與資金流通的門戶、對國際金融接觸的窗口。

然而，反送中已經逐漸動搖香港的國際金融中心地位。當前最重要的指標是：中國最大電商阿里巴巴預計九月在香港港交所掛牌的計畫傳出延遲，這對香港金融市場是一大警訊。

阿里巴巴赴港第二上市案，是全球金融市場注目的焦點，預計籌資一百億美元（約三千億元新台幣），是近九年香港最大的掛牌上市（ＩＰＯ）案，也是今年全球最大的籌資案。原本是中國為了向美國宣示，中國仍是世界最有籌資實力的國家，也凸顯香港金融地位不輸紐約。

然而，港人反中的氛圍瀰漫，外資觀望氣氛濃厚，影響阿里巴巴在港上市的進程。若九月貿然籌資，萬一外資不捧場，募資不如預期，將會讓中國顏面無光。暫緩上市對阿里巴巴及中方而言，應是不得不的選擇，另外也意涵著北京對港股籌資能力的疑慮。

香港悶燒，即將引爆。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1694期〉