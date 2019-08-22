港人回不了頭！發現自己站在靈魂保衛戰最前線

【文／劉細良】

港府及北京擺脫不了「決戰」心魔，以為只要大規模拘捕前線核心抗爭者，運動就會瓦解。至今警方拘捕超過七百人、百餘人受傷，但運動沒有瓦解。於是打擊面只有愈來愈大，警民對立更尖銳。這是美軍陷入越南泥沼的翻版。

香港問題引來國際媒體，如《時代》雜誌的關注報導。翻攝自《時代》雜誌網站 分享 facebook

八月十八日周日香港陣日暴雨，民陣召集群眾上街遊行反對警察暴力，警方反對遊行，只容許在維多利亞公園舉行集會。下午二時開始，人潮如水從港島線地鐵站湧出，暴雨下從四方八面湧向銅鑼灣方向。當晚十時主辦單位民陣宣布逾一七○萬人參與。

而在集會開始不久，政府發言人表示，目前最重要的是盡快回復社會秩序；當一切平靜之後，政府會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧。

傘運與反送中，抗爭雙方易位

遊行前反送中陣營都在憂慮，一是早前占領機場阻止旅客登機及毆打內地「臥底」事件，會否引起反感，造成民意轉勢；二是警察不批准遊行，變相是刻意迫市民占路，是否會部署黑道及臥底挑起事端，製造激烈街頭衝突，令煙硝瀰漫港島街頭。

但八一八竟然超過百萬群眾再現街頭，距離上次六月九日百萬人上街反送中已經近七十天，香港民眾仍然繼續堅持。而八一八遊行結束後，示威者在十二點前如落在地上的雨水般靜靜退去，無影無蹤。

八一八成功建立了一種流水式的抗議遊行方式，回應警方打壓公民權利。記者只拍攝到疑似警方臥底示威者收工返回警署。

五年前的占領中環，中共是用消耗戰方式逆轉民意，磨蝕抗爭者意志，挑起人民內部矛盾而成功轉移焦點，占領七十九日後運動消散、分裂，領袖面對司法審判。中共的消耗戰完勝。

比較雨傘運動與反送中這兩場運動的不同在於：抗爭形態改變，而政權應對的方式跟不上形勢。林鄭月娥的強硬、傲慢及鎮壓手法激起了民眾敵愾同仇，也令激進街頭抗爭得到主流中產階層支持。「不分化、不割蓆、不篤灰（告密）、齊上齊落」已經成為共識，這是與傘運最大的分別，也令北京的拖字訣無法取得進展，於是形成了膠著狀態。

香港悶燒，即將引爆。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1694期〉