Be Water! 八一八的香港終於聞不到催淚瓦斯

【文／關震海】

八月十七日、十八日這個周末被喻為「香港生死分岔路」。北京恫嚇出動解放軍，而民眾抗爭的決心和路線漸漸成形。十九日零時，金鐘夏慤道傳出「一齊來、一齊走」呼籲，示威者成功勸喻前線「勇武派」回家，換來七月十四日以來第一個沒有催淚彈的周末。

抗議群眾快速解散，讓港警沒有見縫插針機會。攝影／關霞海 分享 facebook

下午「和理非」（和平、理性、非暴力），入夜「勇武」與警察對峙，這已成為香港六月初以來抗爭的日常。

這個周末沒有催淚彈

政府稱示威者「暴徒」，警員大罵示他們「蟑螂」，八月大部分遊行更不獲批准。“Be Water”如流水般的無大台抗爭能持續嗎？

「一齊來、一齊走」是八月一日示威者占領立法會三小時後，示威者抬走示威者出去時喊的口號。八月十八日聲討警方過度暴力的集會遊行，至晚上十二時，金鐘夏慤道再次上演「一齊來、一齊走」呼籲，示威者成功勸喻前線「勇武派」回家，換來七月十四日以來第一個沒有催淚彈的周末。

這個周末被喻為「香港生死」分岔路，一方面抗爭的決心和路線漸漸成形；另一方面北京以出動解放軍恫嚇的策略，建制派對此有所保留，中國政府在這場去如流水的抗爭顯得進退失據。

「小心，解放軍可能由文錦渡駛進。」「你看，廣州武警又在深圳演練，大叫『後果自負』。」十八日遊行隊伍的長者細心叮囑年輕抗爭者和記者。面對這個周末一連兩天的示威遊行，北京不斷恫嚇港人：要出解放軍了！這呼應著特首林鄭月娥哽咽勸香港人：「香港已進入『緊急狀態』，是否將香港推向『粉身碎骨』。」

問題在於年輕人之前兩周的口號是：我要攬炒（同歸於盡）！使香港人擔心年輕的勇武派真的「勇下去」，屆時解放軍在中環逛一圈示警，香港隨即宣布「玩完」。

香港悶燒，即將引爆。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1694期〉