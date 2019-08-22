【編輯室報告】香港牽動世界 牽動台灣

【文／編輯室】 香港悶燒，即將引爆。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

北京刻意釋出武警在與香港一水之隔的深圳灣體育中心練兵的訊息，港澳辦發言一次比一次惡狠；而香港特首林鄭月娥哽咽地說，香港進入「緊急狀態」，勿將香港「推向粉身碎骨」。另一方面，街頭勇武青年喊著「我要攬炒」，攬炒就是同歸於盡。汽油彈對上催淚彈已成周末常態，香港一步步走向火車對撞。

但八月十八日香港抗爭卻出現不同景況。大雨中，示威群眾如流水般從維多利亞公園川流而出，午夜十二點，又在「一齊來、一齊走」的呼聲中如流水般撤退，並成功勸離想和警察對著幹的勇武派。

八月十八日的香港抗爭，是香港七月中以來第一個沒有催淚彈的周末。達志影像 分享 facebook

這是七月中以來香港第一個沒有催淚彈的周末。港人這個周末雖然不是勇武當道，但一百多萬人「和平、理性、非暴力」上街頭，再度顯示港人抗爭意志堅決。

今年十一是中華人民共和國七十大壽，北京不會讓情勢拖到那時。最後是港府接受民眾五大訴求、特首承擔責任，還是北京提前與港人對決？

香港的變化牽動全球金融；它也是個東西諜報戰交鋒的地方，地位若有變，西方國家和台灣在港布建的情報組織就得大撤退。而在中美貿易戰硝煙瀰漫之際，香港變局又為雙方博弈添柴火，習近平首席外交顧問楊潔篪也為此急訪美。

這一切都牽動著台灣。還有，一旦有大量港人湧進，台灣政府要怎麼提供具體「人道救援」？

〈完整內容請見新新聞1694期〉