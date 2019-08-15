香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

【文／劉細良】

北京連續放出狠話批評抗爭，從顏色革命到恐怖主義的大帽子都扣上了。在香港，林鄭則以「拚經濟」為主訴求，訴諸秩序及飯碗，爭取傳統上建制派的支持者回歸。 但此刻香港的政治問題能用民生解決嗎？香港社會的對立仇恨會擴大嗎？抗爭會否巴勒斯坦化？東方明珠是否將進入一段長期動盪？而台灣此刻應如何面對香港危機？香港問題又將如何影響北京對台政策？

北京將反送中定調為「帶有顏色革命特徵」後，香港警方對抗爭民眾也愈見強硬。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

反送中運動自六月九日大爆發至今已經超過六十日，局勢仍然未有和緩跡象，群眾由反送中修法，到員警濫用暴力，再到元朗警黑勾結恐襲，林鄭月娥政府陷入空前道德危機。於是唯有採取龜縮策略，整個特區政府消失於公眾視野之中，新聞中只有員警狂射催淚彈，暴打示威者的場面，特區政府領導權威掃地。

八五轉捩點，一天射八百催淚彈

當然，這絕對是不尋常狀態，一切恐怕是背後操盤手的主意──先讓子彈飛一會，任由員警挑釁示威者，做出各式各樣無理拘捕、毆打、無差別攻擊，令示威者憤怒不已。

八月五日是運動升級的日子，罷市、罷工、罷課、七區集會兼不合作運動同時展開。這一天林鄭月娥已經拿到了「新劇本」，當天早上十點召開記者招待會，為日後轉移目標另闢戰場做預告。她宣告反送中已經告一段落，運動變質成港獨暴力，破壞香港穩定，打爛市民飯碗。

然後，當日七區均爆發警民大衝突，員警狂射催淚彈達八百枚之多，那些衝突場面不斷由無線新聞洗腦式播放，目標就是製造一個亂局的感覺。

從過去選舉得票分布可見，親建制與反建制力量約四五％與五五％，但反送中運動支持者達七成以上，是因為林鄭態度傲慢及警察暴力，讓政府失去了近一五％親建制群眾的支持。

拚經濟是北京指示的策略轉移

於是林鄭第一步戰略目標是搶回基本盤，以「拚經濟」為主打訴求，訴諸秩序及飯碗，爭取傳統上支持建制的基層、低教育水準核心支持者。

郭、柯、王各帶一副算盤搞聯盟。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1693期〉