時代力量提前玩完？兩周失三立委

【文／李佳穎】

時力新的決策委員會全體委員支持與友黨展開對談，但議題與價值的討論遲遲沒有進展。林昶佐、洪慈庸相繼退黨後，若慰留邱顯智不成，時力將有可能在各選區與民進黨全面開戰，又因小黨之間競爭，無法增加太多不分區席次，提前結束二○二○。

邱顯智扛不住黨內路線之爭壓力，辭去時代力量黨主席。攝影／陳品佑 分享 facebook

八月一日，立委林昶佐在決策委員會後宣布退出時代力量，並表示：「我也期待，我的離開，可以帶給時代力量改變的契機。」不過他的離開並沒有定紛止爭，主席邱顯智十天後辭去黨主席，立委高潞．以用被除名，洪慈庸宣布退出時代力量。時力短短兩周就失去三名黨籍立委。

邱顯智上任不到半年，原本希望在既有的「昌派」與「昶派」之間扮演「桶箍」，凝聚黨內共識；但黨內路線差異隨著二○二○選戰逼近，成為黨公職的包袱，面對是否表態支持總統蔡英文連任，或如何與民進黨合作，一直無法形成明確的共識。他雖宣稱肩負黨內責任辭職，但所有問題都指向黨內壓力升溫。

據瞭解，原本還有一派人士欲推舉洪慈庸參選黨主席，試圖爭取與民進黨合作轉圜空間；部分黨公職並於邱辭職當晚沙盤推演多項方案，但決策會議仍未積極解決路線問題，讓洪決定辭職。兩名有機會選上的區域立委退黨後，時力立委選舉的戰力與席次大大影響，僅能依靠不分區選票（政黨票）。

不過，洪慈庸直言：「在我退黨之後，黨內路線應該就非常清楚了！」她退黨後，從權力核心來看，以黨團辦公室主任、鳳山區立委參選人陳惠敏為首的連線成員，包括吳韋達、李少彣、李柏毅、林于凱、陳薇仲等人，有五位將順利遞補決策委員；如果加上立場較親近的立委徐永明、新北黨部主委陳志明，在決策委員會佔有多數，堅持「走自己的路」，恐怕縮小合作空間。

加上目前決策委員會決議慰留邱顯智，並無選出代理主席，黨務低度運作，黨中央連洪慈庸退黨都無以回應，對於黨主席人選沒有進一步的時程規畫，不少黨公職都擔心不分區立委提名與友黨合作協商的進度。

郭、柯、王各帶一副算盤搞聯盟。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1693期〉