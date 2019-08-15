郭柯王密會造原子彈 即將引爆

【文／蕭介雲】

「柯、郭、王」三人要組成第三勢力大聯盟，柯Ｐ展現支持郭董最大誠意。郭董最快於八月中旬決定是否參選。目前以「郭選柯不選」可能性最大，也不排除「柯選郭不選」的備案。

柯P如不參選，改當攻擊手，一樣能發揮拉高不分區立委席次效果。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

據瞭解，台北市長柯文哲、「郭董」郭台銘、前立法院長王金平於八月九日首度密會，只是三方均已否認。三人合力製造的「原子彈」，最快於八月中旬，將由郭董親自宣布引爆，要炸出第三勢力全新政治板塊。

郭柯合讓郭董支持度擠下韓總？

由於後續還有連署作業，約需一個月的先期作業，近期郭董將對外宣布是否參選，本周三人安排會面將是關鍵。

在台灣民眾黨（民眾黨）成立大會後，柯營策士評估，目前以「郭選柯不選」可能性最大，如果郭董決定要選，柯Ｐ會全力支持，並將目標放在二○二四年，先衝刺民眾黨立委席次，把第二任台北市長做好做滿。

在此布局中，就有「郭王配」、王金平列不分區名單，或未來任行政院長的空間；如果郭不選，「柯選郭不選」就會登場。不論誰來選，「郭柯配」、「柯郭配」都已無成立可能。

回顧郭董於七月三十一日返台後，柯、郭、王快速串連。繼八月一日「柯郭會」、三日「郭王會」、五日「王柯會」，九日傳出三人會面，隔周將第二度會面。柯營預估可達成合作共識，並各就戰鬥位置，以開拓第三勢力全新空間。

三人聯手最大問題在於能不能贏得大選。就勝選機率，柯文哲直言自己勝算最高：「老實講如果以選舉的策略考量，柯文哲選勝率最高，但是我從來沒有這樣想，我想說怎麼做台灣會最好。」

郭、柯、王各帶一副算盤搞聯盟。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1693期〉