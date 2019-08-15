郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

【文／黃琴雅】

今年農曆年期間，台南著名的廟宇南鯤鯓首度抽不出國運籤，有嘉義一位神算解釋「會是無黨籍當選」。如今看來，如果真有無黨籍候選人參選，此人應是郭台銘，而非柯文哲。只是郭台銘仍然演著欲拒還迎的劇本，不管如何，九月十七日總統連署前就會知曉。

淺藍、高學歷的「知識藍」，力拱郭台銘（右）出來競選。攝影／柯承惠 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘到底要不要選總統？打從七月十五日國民黨初選由高雄市長韓國瑜勝出後，郭台銘就消失在螢光幕前，跑到國外散心，直到七月三十一日搭專機返台後依舊沒露面，神隱至今。

初選失意，股市得意

做為台灣首富，郭台銘投入總統選戰僅有短短九十天，卻在政壇捲起千堆雪。他從霸氣總裁變成姿態柔軟的政治人物，每天上山下海，住民宅、吃小吃、逛市場，全省走透透，顛覆過去給外界的形象，創造話題的能力不輸一般政治人物。

但初選一落敗，郭董頓時從人間蒸發，連國民黨在七月二十八日舉行的全代會都沒出席。

不過，即使郭台銘不露面，媒體每天還是有他的消息，不僅跟台北市長柯文哲、前立法院長王金平三方結盟的消息不斷，郭的重要幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤，幾乎每天都出現接受媒體採訪，或上談話性節目，維持郭台銘在媒體的熱度，但就是不證實要不要參選總統。

有趣的是，七月十七日，郭台銘初選落敗後的兩天，有自稱「一群期待你回家的股東」在報紙頭版刊登半版廣告，「回家吧！郭董！鴻海，需要您!!」「我們相信百萬股東都歡迎您盡快回家，再創鴻海高峰！」殷切地呼喚郭董回到鴻海。

除了股東登報，鴻海股價也有反映，國民黨公布初選結果當天，鴻海股價收紅盤，隔天還上漲二．四三％，似乎頗有「慶祝」郭董可能回鍋的意味。鴻海業績還連續五個月正成長，今年一至七月營收達二兆六千多億元新台幣，比去年同期成長四．四％，創下歷年新高。

郭、柯、王各帶一副算盤搞聯盟。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1693期〉