郭柯王搞聯盟 各帶一副算盤

【文／晏明強】

台北市長柯文哲曾說，如果要角逐2020總統大選，他要研發會贏的原子彈。如今看來，這顆原子彈是「郭台銘─柯文哲─王金平」聯盟。 郭柯王三個名字放在一起，的確威力強大。有充足銀彈，有足以吸引年輕選民與中間選民的政治明星，還有一個地方基礎雄厚的「陸軍總司令」。 問題是，這三個大咖在聯盟中各要扮演什麼角色？顯然三個人都有不同的認知。

王金平（前右）不想再幫人抬轎，而是打算直接當坐轎的主帥。攝影／柯承惠 分享 facebook

台北市長柯文哲八月十一日正式表態，要找前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平舉行三方會談（有傳聞指三人已在九日會面，但三方都否認），顯示始終只聞樓梯響的「郭柯王」結盟大戲，即將走到攤牌時刻──最後三人是否真會從樓梯下來？知情人士透露，郭、柯、王合組第三勢力能否成真，最快二十日以前就可明朗。

郭台銘堅決屬意「郭柯配」

自七月三十一日郭台銘散心返國後，郭柯王結盟的進度就從幕僚先期接觸，快速進展到當事人兩兩面談。八月一日的郭柯會後，郭王會、王柯會也已相繼於三日、五日登場。在確認彼此都有合作意願後，近一周來三人幕僚密集聯絡，十五日為三方會談暖身的幕僚會前會可能率先登場，接著再由郭柯王親自上陣為聯盟定調。

先前柯文哲表明不想擔任副手，王金平也傳出堅持選正不選副，為結盟大計投下變數。據透露，郭台銘雖有參選意願，但在國民黨初選落敗後，他也很難承受再一次失利的打擊，若選總統勝算不高，郭董很可能會寧可棄選。

挺郭人士指出，郭營經過詳細評估，認為唯有「郭柯配」才能讓挺柯選票有效轉移給郭，僅是「郭柯合」對柯粉吸引力很有限，「一加一很可能小於一．五」，郭董在藍綠兩黨夾殺下勝選機會渺茫。

柯Ｐ則聲稱，他續任台北市長，可與韓形成鮮明對照，凸顯韓落跑市長的不正當性，「韓就完了」，但郭營對柯Ｐ這個推論很不以為然。挺郭人士強調，韓是第一任剛當選不到半年就轉換跑道，不用柯來提醒也會被各方批評，但柯已是第二任，又組黨出任黨主席，本來就要投入輔選，多一個副手身分能讓郭柯聯盟選票極大化，「有什麼好顧慮的？結盟誠意令人懷疑。」

郭、柯、王各帶一副算盤搞聯盟。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1693期〉