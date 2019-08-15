【編輯室報告】郭柯王聯盟是原子彈還是煙火

【文／編輯室】 郭、柯、王各帶一副算盤搞聯盟。攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

一個是領導全球排名前十名科技公司的台灣首富，一個是新媒體傳播時代的網紅政治明星，再加上一個熟悉台灣地方傳統政治生態的「陸軍總司令」。郭台銘、柯文哲與王金平組成政治聯盟，有可能是台灣政壇的原子彈，其核爆威力恐會震撼藍綠兩陣營。

三個大咖想合作搞聯盟，各自都帶著一副算盤打得精。是否能達到三個人利益均衡還是個問號。而三個人的合作當然不可能只想到短期利益。霸氣總裁要玩政治就是要勝選，柯文哲還有一個新成立的黨要拉拔，而王金平原本就把總統選舉看成政治生涯最後一戰，能不戒慎？

近年來各種非典型政治力量與菁英迅速崛起，郭台銘即是一例。攝影／林瑞慶 分享 facebook

台灣民主化三十餘年，政治勢力也曾數度重組，從新黨、台聯、親民黨到時代力量，新興政治勢力曾對舊政治體制造成裂解衝擊，小綠、小藍曾風光一時，但也不乏黯然重返大綠、大藍的例子。只是近年來各國政治勢力裂解、重組的速度愈快，各種非典型政治力量與菁英的迅速崛起，不是從傳統政治邏輯可以去理解、預期的。

新政治勢力的重組與崛起，也代表著選民求新求變的需求。新興政治勢力能否對舊勢力造成大裂解，進而在政治生態中站穩一席之地，也要看他們能否提供選民真正嶄新的「第三條路」，而非只是一時新鮮感。

郭柯王聯盟要成，挑戰不少，成了之後會是原子彈還是煙火，也還是未定數。

〈完整內容請見新新聞1693期〉