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6億費用一毫不收 梁懷信守彰銀只拿一面獎章

2019-08-08 08:51新新聞

【文／侯柏青】

「王牌大律師」梁懷信七年多來不收分文，帶著財政部與台新金大鬥法，至今守護市價超過兩千億元的百年老店彰化銀行，不只凸顯他戰無不克的沙場功績，更重要的是他在政府組織改造的關鍵期扮演「推手」，協助建立了一套公股面對經營權戰爭的處理流程。

梁懷信建立了一套公股面對經營權戰爭的處理流程。本刊資料
梁懷信建立了一套公股面對經營權戰爭的處理流程。本刊資料
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七月三十一日，財政部長蘇建榮在業務會議後，親自頒發二等獎章給鉅業國際法律事務所所長梁懷信，梁也成為三十年來唯一獲得這項殊榮的律師。

令外界難以想像的是，動輒征戰上市櫃公司經營權的王牌大律師梁懷信，七年來竟不收分文地替財政部擊退台新金的併購動作，穩穩守護市價超過兩千億元的百年老店彰化銀行。

翻臉台新金，財政部拒併購

二○○五年，台新金以三六七億元溢價搶標彰銀二二．五％的特別股，卻「嫁不了」也「娶不到」彰銀，七年多前甚至在股東會打輸財政部而丟了經營權。

其實這場戰爭的主帥梁懷信和彰銀有不解之緣，彰銀前董事長張伯欣早在○七年就找過他擔任民股董事救火，這是梁首次涉足彰銀。藍營執政後，台新金的「官民共治」童話無法再繼續下去，在經營權之戰一觸即發之際，梁懷信三個字又浮出檯面。

一三年二月二十日，台新金董事會通過建請財政部支持彰銀合併台新銀，讓財政部氣得跳腳，時任政務次長的曾銘宗同日兩度發言反對併購。眼見這場和台新金的對決已無可避免，國庫署急著撥電話給梁懷信，直言「部長要見你」！

財政部對外求助經營權大師，讓外界眼鏡碎滿地。據悉梁懷信一到財政部，只見部長張盛和、次長曾銘宗及國庫署長凌忠嫄等高層臉色凝重，張見到梁懷信時便單刀直入地說明彰銀的困境，曾任彰銀董事的梁懷信雖然心裡有底，但沒想到張在現場就拍板邀他擔任公股法人董事，還十萬火急地催他「快點去辦手續」。

根據轉述，梁當時委婉地說：「我可能要回去問一下老婆。」反而是張盛和笑著搭話：「大嫂用告知的就好了！」張的堅決讓梁不得不點頭，進而捲入這場長達七年多的戰爭。

柯Ｐ寫劇本 郭董演嗎？攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1692期〉

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