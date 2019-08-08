長期被政治消費的蔣渭水與台灣民眾黨

【文／翁稷安】

面對台灣命運多舛的歷史，謙卑理解遠勝過武斷假借。姑且不論柯文哲和蔣渭水的連結是否薄弱，也不論「蔣渭水精神」的主張是否空泛，歷史一旦化約成政治口號就難再有重量。重建島上人們和過去的連結，知曉歷史的複雜和重量，比選戰輸贏更重要。

「蔣渭水」三字常被做為政治動員，但他的歷史面貌始終模糊。翻攝資料 分享 facebook

每個人一生都是時代的縮影，如同「時代」這龐雜而巨大的概念，個人的生命也不應被片面、窄化地理解。努力挖掘散落在時間長河裡的每一則人生故事，窮索不同面向、保有各種不同解釋的可能，進而還原個人內在思維或外在處境的複雜脈絡，是所有歷史學徒都僅記在心的教誨，也是我們貼近過去、撰寫歷史唯一的方式。

不幸的，現實上對歷史的濫用和誤用，給予個人生命窄化或浮面的解讀似乎成了常態。

不同立場各取所需的符號

「蔣渭水」就是台灣歷史上一個不斷遭到割裂使用的名字，從威權時代一路到今日柯文哲組黨，這個名字反覆被提起與挪用，但蔣渭水的歷史面貌始終模糊。

一九五○年，官方為了安撫台灣人心，舉辦過「蔣渭水逝世二十年紀念」，之後始終抱持疏離態度，「蔣渭水」反而成為七○年代黨外活動重要的凝聚指標。

二○○○年政黨輪替之後，民進黨政府隔年舉辦了蔣渭水逝世七十周年紀念，並將新闢的國道五號命名為「蔣渭水高速公路」。值得玩味的是，以馬英九為首、在野的國民黨也開始推崇蔣渭水；取回政權後，馬亦屢屢公開頌揚蔣渭水，視其為「台灣的孫中山」，強調蔣和國民黨的淵源。

「蔣渭水」成為不同立場各取所需的符號，反映著他個人的多面性，也體現台灣在不同外來政權統治下，多重文化和認同層次的交相疊合。

蔣渭水一八九一年出生於宜蘭，在五歲時台灣割讓給日本。他以優異成績經由殖民教育體制取得醫師資格，於一九一六年在台北大稻埕開設大安醫院。

求學過程中最著名的軼事為，曾和同學翁俊明、杜聰明計畫前往北京，以傷寒病毒刺殺袁世凱。最後雖未實行，卻顯示了蔣渭水浪漫的革命性格，以及對辛亥革命的嚮往。

二一年是蔣渭水人生重大轉折，他加入風起雲湧的台灣議會設置請願運動，結織了林獻堂，成立了台灣文化協會。將台灣擬人化為病患進行診斷的〈臨床講義〉即寫於此時期。他強調以文化的提升及上對下的啟蒙，如舉辦講習會等活動，教育民眾，改善台灣現狀，這也是台灣文化協會創立初期的主要立場。

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〈完整內容請見新新聞1692期〉