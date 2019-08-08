巡迴演講「台灣下一步」 黃國昌的下一步是……

【文／李佳穎】

時代力量立委黃國昌究竟要續戰汐止、轉任不分區，或是有其他鴻鵠之志，下一步動向備受關注。黃國昌雖然一直擁有高人氣，但他近期猛打國安私菸案，又狂刪黨內同志臉書好友，也已引發部分核心支持者反感。

面對民進黨釋出善意禮讓立委選區提名，黃國昌依然「走自己的路」。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

「你要我一個人在立法院幹四年，我沒辦法，我累了，真的受不了。」時代力量立法委員黃國昌在剛結束的售票演講「台灣下一步」沉重地結尾，並駁斥要參選總統、競選台北市長、加入台灣民眾黨擔任不分區立委的傳言。

黃國昌每次演講叩問「台灣的下一步」，而選民也都在問「黃國昌的下一步」？

迴避黨內討論，不甩綠營禮讓善意

曾代表時力參選市議員的吳崢日前發表對黨內建言：「黃國昌這幾年的工作成果更是時代力量聲量得以維持不墜的關鍵。」立委林昶佐退黨、台北市長柯文哲組黨，使得第三勢力重新洗牌，外界也關注黃國昌的動向。

時力提名小組原本預計要在五月底徵詢現任立委參選意願，黃國昌則曾在受訪中表示將於六月向人民報告，期間也傳出他要退黨或加入「白色聯盟」，但至今都不聞樓梯響。據瞭解，黨內提名小組要找他聊聊，得到的回覆都是：「這個法案我們再拚拚看好嗎？」根本沒有機會討論。

眼見民進黨前新北市議員沈發惠退出七星區（汐止等七個行政區）立委選舉，加入蔡英文連任競選團隊，民進黨也多次公開釋出善意，在時力現任立委選區不提名人選，黨主席卓榮泰甚至在與台灣基進共同提名候選人的記者會上直言：「若黃國昌要連任，民進黨提名人是零。」

不過，黃國昌依然「走自己的路」。上個會期於六月初結束後，他首先仿造最喜歡的美國脫口秀“The Colbert Report”在YouTube開設“The KC Report”頻道，每周固定直播，首場就表示：「如果時代力量變成小綠，或是時代力量決定要走小綠，我會義無反顧的離開這個政黨。」震驚黨內。

柯Ｐ寫劇本 郭董演嗎？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1692期〉