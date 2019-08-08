搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

【文／晏明強】

柯文哲組黨後，藍、白爭搶郭台銘戰況正趨於白熱化，藍營認為柯營端出的菜難以讓郭董滿意，卻沒看到郭董要國民黨、韓國瑜與蔡衍明的旺中切割，並不是他們可以辦到的，這場爭奪戰自己的籌碼恐怕也不比柯營好多少。

郭台銘（中）並不急著宣布參選總統。攝影／林瑞慶 分享 facebook

國民黨總統初選落敗後隨即出國的前鴻海董事長郭台銘，七月三十一日返台後動向仍未見明朗。由於他的下一步牽動藍營及台北市長柯文哲聲勢的消長，近日藍、白爭搶郭台銘戰況正趨於白熱化。

柯Ｐ的菜單：自身的兩成支持度

不過，郭董至今仍不回應高雄市長韓國瑜希望會面的邀約，更全面斷絕與藍營的聯繫管道；反觀郭、柯雙方幕僚在郭出國期間已開始密集互動，郭台銘八月二日晚間還和柯Ｐ短暫通話，顯示這場藍白搶郭大戰，柯文哲似乎略占上風。

尤其柯營在郭台銘返台同一天，證實籌組「台灣民眾黨」（民眾黨），更被國民黨視為預謀拿出「菜單」吸引郭董上桌。

一位國民黨黨務要角指出，雖然藍營基層對郭、柯合作傳聞非常憂慮，但他認為不需要過度擔心，因為柯Ｐ組黨搶國會席次，以自身兩成支持度當籌碼，挺郭以無黨籍選總統的「菜色」不夠豐盛，將很難吸引郭董同意合作。

他解釋，柯Ｐ想的是自己參選贏不了，又沒足夠資源在藍綠之外撐起第三勢力，改支持郭台銘選總統，民眾黨政黨票可獲得郭粉奧援，選戰經費更不虞匱乏，只要能拿下十席以上立委，就能持續保有政治影響力。

這位黨務要角又說，但郭董何等精明，豈會看不懂柯Ｐ盤算，明年若郭贏得總統大選，雙方當然皆大歡喜；但萬一選輸了，郭出錢出力卻一無所有，柯則仍是台北市長兼第三大黨主席，「郭董才不會接受這種只有柯Ｐ穩賺不賠的合作。」

柯Ｐ寫劇本 郭董演嗎？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

〈完整內容請見新新聞1692期〉