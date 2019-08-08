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民眾黨選國會第一關：轉出柯P人氣

2019-08-08 13:35新新聞

【文／蕭介雲】

台北市長柯文哲於八月六日出席台灣民眾黨創黨成立大會，接下友人致贈的「上醫醫國」卷軸，場內柯粉亢奮，有如出兵誓師大會，場外則有柯黑抗議。台灣民眾黨未來將以護送「柯家軍」，以建立國會灘頭堡為首要目標。

柯文哲（中）本身的高人氣能否轉移，影響台灣民眾黨甚大。攝影／郭晉瑋
柯文哲（中）本身的高人氣能否轉移，影響台灣民眾黨甚大。攝影／郭晉瑋
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台灣民眾黨（民眾黨）由台北市政府顧問蔡壁如擔任發起人，柯文哲出任黨主席。由於組黨臨時起意，直到成立大會前一天，柯營還在討論黨綱和黨章。

民眾黨成立目標在進軍國會，採「柔性政黨」設計，開放雙重黨籍、不收黨費，訴求藍綠外有更好的選擇，要吸引理念與特質相同的他黨候選人「靠行」。

將由蔡壁如對外找尋候選人

民眾黨中評委有五人，分別為台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚，以及賴俊銘、楊行昌、賴正龍、蔡壁如秘書蔡易倫；中央委員有四人，分別為南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男、前威寶電信總經理周鐘麒、台北市文化基金會副執行長張益贍、黃胤為。

民眾黨黨章共五章、二十六條，標舉「民意、專業、價值」、「改變台灣政治文化」，宗旨為台灣整體利益，民眾最大福祉，對外關係特別強調：「採取務實路線以爭取台灣最大之生存空間，確保主體性。」

有關可能立委提名人選，目前雖有部分理念對象，但還未展開正式徵詢，名單可說八字還沒一撇。未來將由蔡壁如負責對外接觸人選，以跨越政黨門檻為基本目標，發揮國會關鍵影響力。

依規定，區域立委必須在九月十一日前遷入選區戶籍。柯營預計將推出區域立委十到二十席之間，但也坦言地方實力型人士已大致在藍綠兩陣營就位，挑戰相當困難。

至於不分區名單，計畫將提滿三十四席。以柯Ｐ二五％到三○％支持度計算，約可拿下十席。預計十一月才會全部定案，擬以國防、外交、經濟等專業人士為主力。

柯Ｐ寫劇本 郭董演嗎？攝影／新新聞編輯室
柯Ｐ寫劇本 郭董演嗎？攝影／新新聞編輯室
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〈完整內容請見新新聞1692期〉

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