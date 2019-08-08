【編輯室報告】郭家天下柯家黨？

【文／編輯室】 柯Ｐ寫劇本 郭董演嗎？攝影／新新聞編輯室 分享 facebook

柯文哲二○二○年大計終於揭曉了──他成立台灣民眾黨，要拱郭台銘出來選總統。

這是個頗完美的計畫──對柯文哲而言。郭台銘選總統勝算不小，應比柯Ｐ還大。若郭也支持柯組黨，那民眾黨資源應不虞匱乏。柯Ｐ只要能領導民眾黨拿下十席立委，就能保有政治影響力，也有更穩的立足點參選五年後的總統。萬一郭台銘選輸了，柯文哲仍保住市長位子，甚至還多個第三大黨黨主席的光環。

柯文哲組黨，受衝擊最大的是現在國會第三大黨時代力量。攝影／郭晉瑋 分享 facebook

至於台灣民眾黨到底是什麼？候選人從哪裡找？其實都還是問號。八月六日創黨成立大會上介紹的政黨宗旨、主張都還很空泛，像是「為台灣的整體利益及民眾的最大福祉」，要實現「民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營之台灣價值」、從政要「清廉、勤政、愛民」。這些名詞都無可批評，但也像空洞口號。

柯Ｐ尊祟台灣民主先行者蔣渭水，連黨名都要和蔣九十二年前所創的政黨同名。但到底蔣渭水與當年台灣民眾黨的理念為何？和柯Ｐ主張有何關聯？就讓我們先謙卑地來理解「蔣渭水」這個在台灣史上不斷遭割裂使用的名字。

柯Ｐ組黨，受衝擊最大的是現在國會第三大黨時代力量。時力林昶佐退黨，牽動了泛綠陣營重組，而代表性人物黃國昌下一步要怎麼走？也受到柯Ｐ與民眾黨動向的牽動。

〈完整內容請見新新聞1692期〉